Amazonセール情報大紹介！ 第425回
【2割引】「数値」で換気の目安が分かる！SwitchBot CO2センサーがAmazonブラックフライデーに登場
2025年11月27日 15時00分更新
【Amazonブラックフライデーセール】SwitchBot CO2センサー（温湿度計）登場！
冬の乾燥やウイルス対策で「換気」のタイミングに悩む方へ。SwitchBot（スイッチボット）のCO2センサー（二酸化炭素濃度計＋温湿度計）が、11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールに登場中です。
高性能センサーで室内の空気環境を「視える化」し、換気のタイミングを正確に通知。このスマートセンサーが、参考価格7,980円のところ、Amazonブラックフライデーセールでは20％OFFの6,379円で購入できます。
SwitchBot CO2センサー（温湿度計）の特徴
① 高精度NDIR方式で換気を可視化
厚生労働省が推奨する換気基準（1000ppm以下）を目安にできるNDIR方式のCO2センサーを採用。さらにスイス製の高精度温湿度センサーを搭載し、CO2濃度や温湿度、快適指数をディスプレイに表示し、空気環境を一目で把握できます。
② 3種類のアラートと遠隔確認
CO2濃度が基準を上回ると、本体の警告音、ディスプレイ点滅、アプリ通知（Hub必要）の3種類でアラート。Hubがある場合に限り、外出先からでもスマホで確認できます。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
Amazonブラックフライデーセールの20%オフを利用して、高精度なCO2センサーをお得に手に入れ、室内の空気環境とスマートホームの自動化を強化しましょう。
※天気予報機能や遠隔確認、スマート家電との連動には、SwitchBot Hub製品（別売）が必要です。
