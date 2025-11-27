Amazonセール情報大紹介！ 第460回
【15%オフ】MacBook Air M4 13インチがブラックフライデー価格に
2025年11月27日 09時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ登場！
AppleのM4チップを搭載したMacBook Air 13インチが、12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーセールに登場中。
16GBメモリと256GB SSDストレージを搭載したモデルが参考価格164,800円のところ、15％オフの139,800円というお買い得価格で手に入ります。
Apple 2025 MacBook Air M4 13インチの特徴
① M4チップ搭載
M4チップ（10コアCPUと8コアGPU）を搭載。高速な処理能力で幅広い作業に対応します。
② 13.6インチLiquid Retinaディスプレイとオーディオ
13.6インチLiquid Retinaディスプレイは10億色に対応。12MPセンターフレームカメラ、3つのマイク、空間オーディオ対応の4つのスピーカーで映像と音を楽しめます。
③ バッテリーと接続性
最大18時間駆動可能なバッテリーを搭載。Thunderbolt 4ポート×2、MagSafe充電ポート、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応し、最大2台の外部ディスプレイ接続が可能です。
お買い得価格で手に入る！
Amazonブラックフライデーセールは12月1日（月）23時59分まで。この機会に最新のMacBook Air 13インチをチェックしてください。
※価格は容量やスタイル、パターンによって変動します。
