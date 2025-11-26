【Amazonブラックフライデー】iPhone 16が11％オフに

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー】iPhone 16（512 GB）SIMフリー登場！

Appleのスマートフォン「iPhone 16（512 GB）SIMフリー」が、11月24日より始まったAmazonブラックフライデーに登場。11月26日21時現在で、まだ購入可能です。

5G対応、512GBの大容量ストレージを備えたiPhone 16が、参考価格169,800円のところ、11％オフの151,800円というお買い得価格に！

iPhone 16（512 GB）SIMフリーの特徴

① A18チップ搭載とApple Intelligence

A18チップはiPhone 15のA16 Bionicチップから2世代進化。Apple Intelligenceにより、文章作成やタスク管理などをサポートします。

② 先進的なカメラシステム

48MP Fusionカメラと12MP超広角カメラを搭載。オートフォーカス対応で、高解像度の写真撮影や光学2倍望遠ズームが可能です。カメラコントロールにより、ズームや被写界深度などの操作に素早くアクセスできます。

③ 長く使える設計とバッテリー進化

最大22時間のビデオ再生が可能。6.1インチSuper Retina XDRディスプレイと航空宇宙産業レベルのアルミニウム、Ceramic Shield素材で耐久性も高められています。

ブラックフライデーセールでまだ販売中

ブラックフライデーに登場した各種iPhoneですが、セール終了のモデルもちらほら。しかし、「iPhone 16（512 GB）SIMフリー」はまだ11%引きで販売中です。この機会にiPhone 16をチェックしてみてください。

※価格は容量やスタイルによって異なる場合があります。