【約3万円オフ】MacBook Air M2がAmazonブラックフライデーで安い

【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2022 13インチMacBook Air（M2）登場！
Appleのノートブック「13インチ MacBook Air M2チップ」（16GBメモリ/256GB SSD）が、参考価格148,800円から19％オフの119,800円で販売中！
12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーに登場しており、M2チップを搭載した2022年モデルがお買い得価格で手に入ります。
Apple 2022 13インチMacBook Air（M2）の特徴
① M2チップによるパワフルなパフォーマンス
8コアCPUと最大10コアGPUを搭載。複数のアプリを開いて作業する時も、ビデオを編集する時も、複雑なタスクをパワフルにこなす高速性能が魅力です。
② Liquid Retinaディスプレイと携帯性
13.6インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載し、鮮明で美しい映像を表示。重量1.24kgと軽量で、一日中問題なく使えるバッテリー持続性能も備え、携帯性に優れています。
③ 長時間バッテリーとセキュリティ
バッテリーは動画再生で最大18時間持続。Touch ID（指紋認証）搭載。
お買い得価格で手に入る！
12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーを利用して、3万円近くお得な価格でMacBook Airを手に入れてください。
※価格はパターンによって異なります。
