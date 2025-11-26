Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第56回
まだまだBDディスク焼きまくりたい人に！ 50GBのBD-R DLをまとめ買いのススメ
2025年11月26日 18時35分更新
最近では少数派……になりつつあるかもしれませんが、デジタル放送や4Kの番組をBDレコーダーからディスクに焼くという人もまだまだいるはず。どうせ焼くならスペース効率に優れたBD-R DL派という人にAmazonブラックフライデーでセール品を見つけました。
スペースを取らないBD-R DLか容量あたりで安価なBD-Rか
紹介するのはVerbatim（バーベイタム）ブランドのBD-R DL 50枚組。6倍速の高速書き込み対応で6780円。1枚あたりで約135円。通常価格からは約1200円引きです。
|Image from Amazon.co.jp
|バーベイタム(Verbatim) Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 50GB 50枚 ホワイトプリンタブル 片面2層 1-6倍速 VBR260RP50SV1
容量あたりの価格を重視するなら、1層のBD-Rになるでしょうか。同じくVerbatimの53枚組が1980円。1枚あたりだと約37円です！
|Image from Amazon.co.jp
|Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
