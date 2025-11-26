まだまだBDディスク焼きまくりたい人に！ 50GBのBD-R DLをまとめ買いのススメ

最近では少数派……になりつつあるかもしれませんが、デジタル放送や4Kの番組をBDレコーダーからディスクに焼くという人もまだまだいるはず。どうせ焼くならスペース効率に優れたBD-R DL派という人にAmazonブラックフライデーでセール品を見つけました。

スペースを取らないBD-R DLか容量あたりで安価なBD-Rか

紹介するのはVerbatim（バーベイタム）ブランドのBD-R DL 50枚組。6倍速の高速書き込み対応で6780円。1枚あたりで約135円。通常価格からは約1200円引きです。

容量あたりの価格を重視するなら、1層のBD-Rになるでしょうか。同じくVerbatimの53枚組が1980円。1枚あたりだと約37円です！