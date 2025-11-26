このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第56回

まだまだBDディスク焼きまくりたい人に！ 50GBのBD-R DLをまとめ買いのススメ

2025年11月26日 18時35分更新

文● 二子／ASCII

　最近では少数派……になりつつあるかもしれませんが、デジタル放送や4Kの番組をBDレコーダーからディスクに焼くという人もまだまだいるはず。どうせ焼くならスペース効率に優れたBD-R DL派という人にAmazonブラックフライデーでセール品を見つけました。

BD-R
Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

スペースを取らないBD-R DLか容量あたりで安価なBD-Rか

　紹介するのはVerbatim（バーベイタム）ブランドのBD-R DL 50枚組。6倍速の高速書き込み対応で6780円。1枚あたりで約135円。通常価格からは約1200円引きです。

Image from Amazon.co.jp
‎バーベイタム(Verbatim) Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 50GB 50枚 ホワイトプリンタブル 片面2層 1-6倍速 VBR260RP50SV1
ブラックフライデーで「Verbatim BD-R DL 50GB 50枚」を入手
 

　容量あたりの価格を重視するなら、1層のBD-Rになるでしょうか。同じくVerbatimの53枚組が1980円。1枚あたりだと約37円です！

Image from Amazon.co.jp
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
ブラックフライデーで「Verbatim BD-R 25GB 50枚＋3枚増量パック」を入手
 

