Amazonセール情報大紹介！ 第476回
【セール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
2025年11月27日 14時00分更新
【Amazonブラックフライデーセール】Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）登場！
AnkerのGaN充電器「Anker Prime Wall Charger（67W,3 ports,GaN）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
最大出力67W、3ポートを搭載した充電器が、参考価格8,490円のところ、45％オフの4,690円で手に入ります。この機会に充電環境をアップグレードしましょう。
Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）の特徴
① 3台まとめてこれ1台で急速充電
最大出力67Wかつ、USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、3台の機器を同時に充電可能。MacBook Air、iPhone 17、AirPodsもこれ1つで充電できます。
② Anker独自技術「GaNPrime」を採用
Ankerの最新技術「GaNPrime」により、超高出力かつコンパクトサイズを実現。複数ポートへの充電も可能で、一般的な67W充電器に比べ約50％小型化しています。
③ ActiveShield 2.0で高い安全性
ActiveShield 2.0搭載で、温度管理と端末保護機能により機器を24時間守ります。また、折りたたみ式プラグを採用しており、持ち運びも便利です。
お買い得価格で手に入る！
45％オフで手に入るこの機会に、Ankerの高性能充電器でスマホやノートPCの充電環境をアップグレードしてください。
※価格はセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
