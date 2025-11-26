Amazonセール情報大紹介！ 第460回
【Amazonでセール】iPhone 16（256GB）SIMフリーが今だけ15％オフ
2025年11月26日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー】Apple iPhone 16（256 GB）SIMフリー登場！
Appleのスマートフォン「iPhone 16（256GB）」が、12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーに登場中です。
参考価格139,800円のところ、15％オフの118,900円というお買い得価格で手に入ります。
Apple iPhone 16（256 GB）SIMフリーの特徴
① 高精細ディスプレイ＆タフなデザイン
6.1インチSuper Retina XDRディスプレイは、太陽光下でも明るく鮮明。Ceramic Shield素材とアルミニウムボディ、防沫・耐水・防塵(IP68)対応で、日常の衝撃や水濡れも安心です。
② 進化したカメラ性能
48MP Fusionメインカメラ＋12MP超広角カメラで、高解像度写真や光学2倍望遠撮影が可能。フォトグラフスタイルで撮影後も自由に調整でき、クリエイティブな写真表現が楽しめます。
③ パワフル性能＆長時間バッテリー
A18チップ搭載で処理速度・電力効率が向上。Apple Intelligenceやゲーム、動画編集も快適に動作。最大22時間のビデオ再生が可能で、USB-CやMagSafeワイヤレス充電にも対応しています。
お買い得価格で手に入る！
Amazonブラックフライデーは12月1日（月）まで！この機会に、お得な価格のiPhone 16を手に入れてください。
※価格は容量やスタイルなどによって異なります。
