Amazonセール情報大紹介！ 第475回
高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
2025年11月26日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン登場！
XiaomiのSIMフリースマートフォン「POCO F7」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
Snapdragon 8s Gen 4、大容量6500mAhバッテリー、120Hz有機ELディスプレイを搭載した高性能モデルが、参考価格54,980円のところ、16％オフの45,980円で手に入ります。
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォンの特徴
① Snapdragon 8s Gen 4による圧倒的な処理性能
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4を搭載。最大3.21GHzのクロック速度で、負荷の高いタスクも快適かつスムーズにこなせます。
② 6500mAhバッテリーと超急速充電
POCOシリーズ史上最大級のバッテリー容量を搭載。90Wのハイパーチャージ急速充電（充電器同梱）に対応。さらに、他のデバイスに有線で22.5Wのリバース充電も可能です。
③ 1.5K 120Hz 有機ELディスプレイ
6.83インチの高精細1.5K（2772×1280）有機EL（AMOLED）ディスプレイを搭載。ゲームも動画も思い切り楽しめます。光学式手ブレ補正機能搭載の5000万画素ソニー製カメラも備えており、日常の写真や動画も鮮明で美しい仕上がりに。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、9,000円お得な価格で手に入る高性能SIMフリースマートフォンで、快適なモバイル体験を楽しんでみてください。
※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第474回
トピックス光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第472回
トピックス深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
-
第471回
トピックス大画面×高性能、しかも10％オフ！Galaxy S25 256GBセール中
-
第470回
トピックス1万円オフで狙い目！Mac mini M4が84,800円！拡張性も優秀な1台がセール中
-
第470回
トピックスゲームもクリエイティブも快適！RTX 5070搭載ASUS TUF A16がブラックフライデーでお得
-
第470回
トピックス冬アウターの定番！THE NORTH FACE「Short Nuptse Jacket」が9％OFFの32,137円
-
第467回
トピックス家族の洗濯がもっとラクに！日立 ビートウォッシュ10kgがブラックフライデー価格で84,800円に！
-
第467回
トピックスHP OmniBook X Flip 14-fm、OLEDでこの価格！？ブラックフライデー特価139,800円
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
- この連載の一覧へ