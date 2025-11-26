高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン登場！

XiaomiのSIMフリースマートフォン「POCO F7」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

Snapdragon 8s Gen 4、大容量6500mAhバッテリー、120Hz有機ELディスプレイを搭載した高性能モデルが、参考価格54,980円のところ、16％オフの45,980円で手に入ります。

Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォンの特徴

① Snapdragon 8s Gen 4による圧倒的な処理性能

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4を搭載。最大3.21GHzのクロック速度で、負荷の高いタスクも快適かつスムーズにこなせます。

② 6500mAhバッテリーと超急速充電

POCOシリーズ史上最大級のバッテリー容量を搭載。90Wのハイパーチャージ急速充電（充電器同梱）に対応。さらに、他のデバイスに有線で22.5Wのリバース充電も可能です。

③ 1.5K 120Hz 有機ELディスプレイ

6.83インチの高精細1.5K（2772×1280）有機EL（AMOLED）ディスプレイを搭載。ゲームも動画も思い切り楽しめます。光学式手ブレ補正機能搭載の5000万画素ソニー製カメラも備えており、日常の写真や動画も鮮明で美しい仕上がりに。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、9,000円お得な価格で手に入る高性能SIMフリースマートフォンで、快適なモバイル体験を楽しんでみてください。

