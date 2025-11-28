このページの本文へ

11月29日限定で開催

ステーキ1500円→1290円でご飯は食べ放題!! やぱステ「いい肉の日」

2025年11月28日 08時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　沖縄発のステーキチェーン「やっぱりステーキ」は、11月29日“いい肉の日”限定のキャンペーンを実施します。

　

　目玉企画として、溶岩石で焼き揚げた人気メニュー「やっぱりステーキ」100gを、通常1500円のところ1290円で提供。ごはん、スープ、サラダ食べ放題が付きます。

　また、公式LINEの既存登録者と新規登録者を対象に、「替え肉ガチャ」にも挑戦できます。やっぱりステーキ、お箸deステーキ、チキンステーキ、やっぱりバーグの4種類からいずれかが当たります。

　「やっぱりステーキ」100gを注文して同じメニューが当たった場合は、200gを1290円で食べられるチャンスです。当日の新規登録者も利用できます。

■いい肉の日　キャンペーン概要
（1）やっぱりステーキ100gが特別価格に！
通常1500円→1290円

（2）LINE会員限定、ハズレなしの替え肉ガチャ
公式LINEの既存登録者・新規登録者を対象に、“替え肉ガチャ”に挑戦可能
当たる替え肉は4種類：
・やっぱりステーキ
・お箸deステーキ
・チキンステーキ
・やっぱりバーグ

　なお、店舗によっては提供していないメニューがあります。静岡インター店では別途リニューアルオープン企画として11月末まで「やっぱりステーキ」100gを1100円で販売しています。

11月29日は肉のチャンス！

　1日だけの限定価格に加えて、ガチャで内容が変わるワクワク感もあり、お祭りムードたっぷりのキャンペーンとなっています。29日だけの限定企画なので、肉をしっかり食べたい人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

