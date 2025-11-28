ステーキ1500円→1290円でご飯は食べ放題!! やぱステ「いい肉の日」

沖縄発のステーキチェーン「やっぱりステーキ」は、11月29日“いい肉の日”限定のキャンペーンを実施します。

目玉企画として、溶岩石で焼き揚げた人気メニュー「やっぱりステーキ」100gを、通常1500円のところ1290円で提供。ごはん、スープ、サラダ食べ放題が付きます。

また、公式LINEの既存登録者と新規登録者を対象に、「替え肉ガチャ」にも挑戦できます。やっぱりステーキ、お箸deステーキ、チキンステーキ、やっぱりバーグの4種類からいずれかが当たります。

「やっぱりステーキ」100gを注文して同じメニューが当たった場合は、200gを1290円で食べられるチャンスです。当日の新規登録者も利用できます。

■いい肉の日 キャンペーン概要

（1）やっぱりステーキ100gが特別価格に！

通常1500円→1290円



（2）LINE会員限定、ハズレなしの替え肉ガチャ

公式LINEの既存登録者・新規登録者を対象に、“替え肉ガチャ”に挑戦可能

当たる替え肉は4種類：

・やっぱりステーキ

・お箸deステーキ

・チキンステーキ

・やっぱりバーグ

なお、店舗によっては提供していないメニューがあります。静岡インター店では別途リニューアルオープン企画として11月末まで「やっぱりステーキ」100gを1100円で販売しています。

11月29日は肉のチャンス！

1日だけの限定価格に加えて、ガチャで内容が変わるワクワク感もあり、お祭りムードたっぷりのキャンペーンとなっています。29日だけの限定企画なので、肉をしっかり食べたい人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。