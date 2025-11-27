Amazonセール情報大紹介！ 第472回
防水＆高グリップ！adidasの「TERREX SKYCHASER AX5 GTX」が40％オフ！
2025年11月27日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
アディダスのTERREX SKYCHASER AX5 GTXが40%オフ！
防水性とグリップ力を兼ね備えたadidasの人気ハイキングシューズTERREX SKYCHASER AX5 GTXが40%OFFの10,560円で登場しています。
険しい地形でも軽快に動けるよう設計された、adidas Terrexの軽量で俊敏なハイキングシューズをこの機会にチェックしてみましょう。
※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
アディダス TERREX SKYCHASER AX5 GTXの特徴
TERREX SKYCHASER AX5 GTXは、険しい地形にも対応する防水仕様のハイキングシューズです。
防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXメンブレンが雨の侵入を防ぎ、シューズ内のムレを軽減します。
LIGHTMOTION EVAミッドソールは軽快な歩行をサポートし、起伏のある道でも安定性とクッション性を発揮します。
さらに、Continentalラバーアウトソールの高いグリップ力により、濡れた地面や岩場でも安心して歩けます。
商品詳細
・クロージャー:シューレースクロージャー
・アッパー:オーバーレイ付きリップストップアッパー
・ソール:Continentalラバーアウトソール
・重量:440グラム(27 cm片足重量)
・ミッドソールドロップ:10 mm(ヒール：32 mm / 前足部：22 mm)
まとめ
参考価格：17,600円
現在の価格：10,560円［40%OFF］
防水性・グリップ力・軽量性を兼ね備えた「TERREX SKYCHASER AX5 GTX」。
日常使いからアウトドアまで活躍する一足を探している方は、ぜひチェックしてみてください。
※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
-
第479回
トピックス5万円以上お得！ TCL 75V型 Mini‑LEDでホームシアターを格上げ
-
第478回
トピックスRTX 5070 Laptop × Core i7-13620H搭載！ MSI Cyborg 15 B13Wがタイムセールで209,800円
-
第477回
トピックス【新品iPhoneが8万円！】AmazonブラックフライデーでiPhone 14 128GBが安い！
-
第476回
トピックス【セール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
-
第476回
トピックスやっぱスマホはデカ画面！iPhone 15 PlusがAmazonで13%引き／ブラックフライデーセール
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第474回
トピックス光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第472回
トピックス深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
- この連載の一覧へ