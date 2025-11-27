防水＆高グリップ！adidasの「TERREX SKYCHASER AX5 GTX」が40％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アディダスのTERREX SKYCHASER AX5 GTXが40%オフ！

防水性とグリップ力を兼ね備えたadidasの人気ハイキングシューズTERREX SKYCHASER AX5 GTXが40%OFFの10,560円で登場しています。

険しい地形でも軽快に動けるよう設計された、adidas Terrexの軽量で俊敏なハイキングシューズをこの機会にチェックしてみましょう。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アディダス TERREX SKYCHASER AX5 GTXの特徴

TERREX SKYCHASER AX5 GTXは、険しい地形にも対応する防水仕様のハイキングシューズです。

防水性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEXメンブレンが雨の侵入を防ぎ、シューズ内のムレを軽減します。

LIGHTMOTION EVAミッドソールは軽快な歩行をサポートし、起伏のある道でも安定性とクッション性を発揮します。

さらに、Continentalラバーアウトソールの高いグリップ力により、濡れた地面や岩場でも安心して歩けます。

商品詳細

・クロージャー:シューレースクロージャー

・アッパー:オーバーレイ付きリップストップアッパー

・ソール:Continentalラバーアウトソール

・重量:440グラム(27 cm片足重量)

・ミッドソールドロップ:10 mm(ヒール：32 mm / 前足部：22 mm)

まとめ

参考価格：17,600円

現在の価格：10,560円［40%OFF］

防水性・グリップ力・軽量性を兼ね備えた「TERREX SKYCHASER AX5 GTX」。

日常使いからアウトドアまで活躍する一足を探している方は、ぜひチェックしてみてください。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。