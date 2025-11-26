このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第474回

光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円

2025年11月26日 19時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】LG ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」登場！

　LGの27インチOLEDゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　有機EL（OLED）による深い黒と、驚異的な応答速度0.03msを実現したこのモデルが、参考価格72,545円のところ、11％オフの64,800円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでLG ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」を入手

LG ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」の特徴

① 深い黒で映像が鮮やかに

　自発光する有機ELピクセルにより、光を発さない部分は完全な黒として表示。圧倒的なコントラストで、ゲームや映像をよりリアルに楽しめます。

② 驚異の240Hz・0.03ms応答速度

　毎秒240フレーム表示に対応。0.03msの応答速度でモーションブラーを最小限に抑え、動きの速いゲームでも鮮明でスムーズな映像体験を実現します。

③ 快適なゲームプレイをサポート

　VRR（可変リフレッシュレート）やDAS Modeで遅延を抑え、スタンドは高さ調整・チルト・スイベル・ピボット（左90度回転）に対応。自分に合った姿勢で快適にプレイできます。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ブラックフライデー「ポイントアップキャンペーン」にエントリー
 

お買い得価格で手に入る！

　有機ELの圧倒的な画質と超高速応答を誇るLGゲーミングモニターを、この機会にぜひお得な価格でゲットしてください。

※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。

