光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円

【Amazonブラックフライデーセール】LG ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」登場！

LGの27インチOLEDゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

有機EL（OLED）による深い黒と、驚異的な応答速度0.03msを実現したこのモデルが、参考価格72,545円のところ、11％オフの64,800円というお買い得価格で手に入ります。

LG ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」の特徴

① 深い黒で映像が鮮やかに

自発光する有機ELピクセルにより、光を発さない部分は完全な黒として表示。圧倒的なコントラストで、ゲームや映像をよりリアルに楽しめます。

② 驚異の240Hz・0.03ms応答速度

毎秒240フレーム表示に対応。0.03msの応答速度でモーションブラーを最小限に抑え、動きの速いゲームでも鮮明でスムーズな映像体験を実現します。

③ 快適なゲームプレイをサポート

VRR（可変リフレッシュレート）やDAS Modeで遅延を抑え、スタンドは高さ調整・チルト・スイベル・ピボット（左90度回転）に対応。自分に合った姿勢で快適にプレイできます。

お買い得価格で手に入る！

有機ELの圧倒的な画質と超高速応答を誇るLGゲーミングモニターを、この機会にぜひお得な価格でゲットしてください。

