Amazonセール情報大紹介！ 第474回
光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
2025年11月26日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】LG ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」登場！
LGの27インチOLEDゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
有機EL（OLED）による深い黒と、驚異的な応答速度0.03msを実現したこのモデルが、参考価格72,545円のところ、11％オフの64,800円というお買い得価格で手に入ります。
LG ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX704A-B」の特徴
① 深い黒で映像が鮮やかに
自発光する有機ELピクセルにより、光を発さない部分は完全な黒として表示。圧倒的なコントラストで、ゲームや映像をよりリアルに楽しめます。
② 驚異の240Hz・0.03ms応答速度
毎秒240フレーム表示に対応。0.03msの応答速度でモーションブラーを最小限に抑え、動きの速いゲームでも鮮明でスムーズな映像体験を実現します。
③ 快適なゲームプレイをサポート
VRR（可変リフレッシュレート）やDAS Modeで遅延を抑え、スタンドは高さ調整・チルト・スイベル・ピボット（左90度回転）に対応。自分に合った姿勢で快適にプレイできます。
お買い得価格で手に入る！
有機ELの圧倒的な画質と超高速応答を誇るLGゲーミングモニターを、この機会にぜひお得な価格でゲットしてください。
※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。
