Amazonセール情報大紹介！ 第473回

耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円

2025年11月26日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】SIMフリースマートフォン「arrows（アローズ）Alpha（12GB/512GB）」登場！

　FCNTのSIMフリースマートフォン「arrows Alpha」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　参考価格88,800円のところ、16％オフの74,800円というお買い得価格で手に入ります。

　世界最高水準の頑丈さに加え、高性能チップと12GBの大容量メモリを搭載。日常使いはもちろん、ゲームや写真撮影もストレスなく楽しめます。

SIMフリースマートフォン「arrows（アローズ）Alpha（12GB/512GB）」の特徴

① 世界最高水準の頑丈さ

　防塵 IP6X、防水 IPX6/IPX8/IPX9 に対応。水深1.5mでの使用や高圧水流にも耐え、砂や埃の多い環境でも安心。MIL規格23項目準拠で、1.5mからの落下でも画面が割れにくい頑丈設計です。

② ハイパフォーマンスと大容量メモリ

　高性能チップ「Dimensity 8350 Extreme」と12GBのメモリを搭載（仮想メモリ使用で最大24GB相当）。グラフィック性能を必要とするゲームも快適にプレイできます。

③ 5030万画素カメラとAI機能

　メインカメラには約5030万画素のソニー製LYTIA・LYT-700Cを採用。明るく美しい写真撮影が可能です。さらに、Googleの生成AIアシスタント「Google Gemini」と「arrows AI」を搭載し、日常の操作や写真撮影をサポートします。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、通常より1万円以上お得な価格でarrows Alphaを手に入れ、高性能かつ安心のSIMフリースマホライフをスタートしましょう。

※価格は変動する場合があります。

