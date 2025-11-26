このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第470回

冬アウターの定番！THE NORTH FACE「Short Nuptse Jacket」が9％OFFの32,137円

2025年11月26日 17時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで THE NORTH FACEのShort Nuptse Jacketを入手

ザ・ノース・フェイスのShort Nuptse Jacketが9%オフ！

　THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の定番ダウンShort Nuptse Jacketが9%OFFの32,137円で登場しています。

　軽量で暖かく、シンプルなデザインで幅広いコーデに合わせやすい人気モデルです。

　冬アウターを新調したい方や、長く使える一着を探している方におすすめです。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

THE NORTH FACE Short Nuptse Jacketの特徴

　THE NORTH FACEのShort Nuptse Jacketは、1992年に開発されたTHE NORTH FACEのヘリテージモデル、ヌプシジャケットを踏襲したショート丈ジャケット。

　バランスの良いサイズ感にアップデートされ、時流に適応したモデルで、街中でもアウトドアでも活躍できます。

　また、環境に配慮したリサイクル素材を中わたの一部に採用。

　表地には強度がある40デニールのリップストップナイロンにはっ水加工を施すことで、多少の雨や雪をはじくだけでなく汚れもつきにくいため、使い勝手にも優れています。

　さらに、パックに干渉する肩部分は厚手のナイロン素材に切り替えています。

素材構成

表地：40D Recycled Nylon Ripstop(ナイロン100%)

中わた：GreenRecycled CLEANDOWN(ダウン80%、フェザー20%)

肩部分・裏地：Recycled Nylon Cloth(ナイロン100%)

まとめ

参考価格：35,500円

現在の価格：32,137円［9%OFF］

　高い保温性と軽快な着心地、そして着回しのしやすさで人気の「Short Nuptse Jacket」

　冬のワードローブに加えてみてはいかがでしょうか。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

