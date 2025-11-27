雨にも泥にも強いアディダスの“GORE-TEXシューズ”が約1万円で買える！ Amazonブラックフライデーで35%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アディダスの全天候対応モデルのトレイルラン／アウトドアシューズ、MW880G GORE-TEXが35%OFFの10,010円で登場しています。

アディダスのテレックス トレースロッカー 2 GORE-TEXトレイルランニングシューズは、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載。濡れやすいトレイル環境でも足をドライに守ります。

岩場・ぬかるみ・濡れた地面など、変化のある地形でもグリップを効かせる「Traxion（トラクション）」アウトソール設計で滑りにくいのも特徴。

軽量EVAミッドソールによるクッション性もポイントで、舗装道路やトレイルなどの路面でも、ランニングシューズのような快適な履き心地をもたらします。

アッパーには耐久性を意識した合成材／オーバーレイを採用し、荒れたトレイル環境でも安心。この部分には50%以上のリサイクル素材を使用するなど、プラスチックゴミをゼロにする未来を目指すアディダスの取り組みが形になっているモデルでもあります。

商品詳細

・カラー：コアブラック/コアブラック/セミインパクトオレンジ、オリーブストレータ/ソリッドグレー/セミインパクトオレンジ

・素材：アッパー……スエード、フェイクレザー／ソール……ポリウレタン

まとめ

参考価格：15,400円

現在の価格：10,010円［35%OFF］

アディダスのテレックス トレースロッカー 2 GORE-TEXトレイルランニングシューズは、アウトドア寄りのモデルではありますが、極端に重装備な登山靴ではありません。

“トレイルランニング”シューズベースなので、ある程度の走りやすさも欲しい人、軽めの山道やソロキャンプなどに利用したい人に特にオススメです。

“ランニング専用”ではなく、“どこにでも歩いていきたい、しかしハードな登山などをするほどではない”といった需要に向いています。普段のランニングシューズでは地面が滑ったり水が入ったりして困った経験がある方も注目のモデルです。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。