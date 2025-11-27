雨にも泥にも強いアディダスの“GORE-TEXシューズ”が約1万円で買える！ Amazonブラックフライデーで35%オフ！
2025年11月27日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
アディダス テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEXトレイルランニングシューズが35%オフ！
アディダスの全天候対応モデルのトレイルラン／アウトドアシューズ、MW880G GORE-TEXが35%OFFの10,010円で登場しています。
アディダス テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEXトレイルランニングシューズの特徴
アディダスのテレックス トレースロッカー 2 GORE-TEXトレイルランニングシューズは、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載。濡れやすいトレイル環境でも足をドライに守ります。
岩場・ぬかるみ・濡れた地面など、変化のある地形でもグリップを効かせる「Traxion（トラクション）」アウトソール設計で滑りにくいのも特徴。
軽量EVAミッドソールによるクッション性もポイントで、舗装道路やトレイルなどの路面でも、ランニングシューズのような快適な履き心地をもたらします。
アッパーには耐久性を意識した合成材／オーバーレイを採用し、荒れたトレイル環境でも安心。この部分には50%以上のリサイクル素材を使用するなど、プラスチックゴミをゼロにする未来を目指すアディダスの取り組みが形になっているモデルでもあります。
商品詳細
・カラー：コアブラック/コアブラック/セミインパクトオレンジ、オリーブストレータ/ソリッドグレー/セミインパクトオレンジ
・素材：アッパー……スエード、フェイクレザー／ソール……ポリウレタン
まとめ
参考価格：15,400円
現在の価格：10,010円［35%OFF］
アディダスのテレックス トレースロッカー 2 GORE-TEXトレイルランニングシューズは、アウトドア寄りのモデルではありますが、極端に重装備な登山靴ではありません。
“トレイルランニング”シューズベースなので、ある程度の走りやすさも欲しい人、軽めの山道やソロキャンプなどに利用したい人に特にオススメです。
“ランニング専用”ではなく、“どこにでも歩いていきたい、しかしハードな登山などをするほどではない”といった需要に向いています。普段のランニングシューズでは地面が滑ったり水が入ったりして困った経験がある方も注目のモデルです。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
-
第479回
トピックス5万円以上お得！ TCL 75V型 Mini‑LEDでホームシアターを格上げ
-
第478回
トピックスRTX 5070 Laptop × Core i7-13620H搭載！ MSI Cyborg 15 B13Wがタイムセールで209,800円
-
第477回
トピックス【新品iPhoneが8万円！】AmazonブラックフライデーでiPhone 14 128GBが安い！
-
第476回
トピックス【セール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
-
第476回
トピックスやっぱスマホはデカ画面！iPhone 15 PlusがAmazonで13%引き／ブラックフライデーセール
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第474回
トピックス光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第472回
トピックス深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
-
第472回
トピックス防水＆高グリップ！adidasの「TERREX SKYCHASER AX5 GTX」が40％オフ！
- この連載の一覧へ