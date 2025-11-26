“濡れない・疲れない”を両立した、ニューバランスのゴアテックスウォーキングシューズがAmazonブラックフライデーで40%オフ！
2025年11月26日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ニューバランス MW880G GORE-TEXが40%オフ！
ニューバランスの全天候対応モデルのウォーキングシューズ、MW880G GORE-TEXが40%OFFの11,806円で登場しています。
ニューバランス MW880G GORE-TEXの特徴
ニューバランスのMW880G GORE-TEXは、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載。ガセット（靴舌の横）からタン（靴ひもの下の部分）までメンブレンを施し、雨の侵入をしっかりガードします。
クッション性に優れた「フレッシュフォーム」をミッドソール構造に採用し、長時間の歩行でも快適にサポートされる設計。さらに、耐摩耗性に優れた「NDurance」をアウトソールに使うことで、耐久力も高まっています。
「長時間歩く」「立ち仕事」「観光・散策」など、足への負担がかかるシーンへの対応力が高いウォーキングシューズといえます。
商品詳細
・カラー：ネイビー、ブラック、グレー
・素材：アッパー……スエード、フェイクレザー／ソール……ポリウレタン
まとめ
参考価格：19,800円
現在の価格：11,806円［40%OFF］
ニューバランスのMW880G GORE-TEXは、屋外で雨の日も安心して歩きたい人、移動が多い通勤・出張シーンで使いたい人に適しています。
防水・透湿性能にすぐれたゴアテックス素材を採用しているだけではなく、クッション性に配慮した構造による履き心地も魅力。“濡れない・疲れない”を両立したウォーキングシューズです。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第472回
トピックス深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
-
第471回
トピックス大画面×高性能、しかも10％オフ！Galaxy S25 256GBセール中
-
第470回
トピックス1万円オフで狙い目！Mac mini M4が84,800円！拡張性も優秀な1台がセール中
-
第470回
トピックスゲームもクリエイティブも快適！RTX 5070搭載ASUS TUF A16がブラックフライデーでお得
-
第470回
トピックス冬アウターの定番！THE NORTH FACE「Short Nuptse Jacket」が9％OFFの32,137円
-
第467回
トピックス家族の洗濯がもっとラクに！日立 ビートウォッシュ10kgがブラックフライデー価格で84,800円に！
-
第467回
トピックスHP OmniBook X Flip 14-fm、OLEDでこの価格！？ブラックフライデー特価139,800円
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第466回
トピックスPlayStation 5純正コントローラーがセール中！DualSenseでゲームの世界に没入
- この連載の一覧へ