Amazonセール情報大紹介！ 第471回
大画面×高性能、しかも10％オフ！Galaxy S25 256GBセール中
2025年11月26日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Samsung Galaxy S25 256GB登場！
SamsungのSIMフリースマートフォン「Galaxy S25（256GB）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
最新のGalaxy AI対応、軽量162g、IP68防水防塵の高性能モデルが、参考価格129,000円のところ、10％オフの116,099円というお買い得価格で手に入ります。
Samsung Galaxy S25 256GBの特徴
① Android 15とGalaxy AI対応の新AIフォン
Android 15とGalaxy AIを搭載し、翻訳・要約・画像検索を瞬時に処理するAIフォンです。4,000mAhバッテリーと最新チップセットにより、動画もゲームも一日中安心して楽しめます。
② 50MP AI補正トリプルカメラと高画質ディスプレイ
50MP AI補正トリプルカメラにより、夜景や8K動画も手ブレを抑えて高精細に撮影可能です。6.2インチ 120Hz有機ELディスプレイは、2,600nitsの明るく滑らかな画面で屋外での使用も快適です。
③ 軽量162gと高耐久性
片手でも扱いやすい162gの軽量ボディ、IP68防水防塵、そしておサイフケータイ搭載でキャッシュレス通勤も快適です。高性能をコンパクトにまとめた一台です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、Galaxy AI対応スマートフォンを1万円以上お得な価格で手に入れてください。
※容量や機種などにより価格は変動する場合があります。
