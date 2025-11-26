ゲームもクリエイティブも快適！RTX 5070搭載ASUS TUF A16がブラックフライデーでお得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】ASUS TUF Gaming A16 FA608UP登場！

Amazon.co.jp限定のRTX 5070搭載モデル「ASUS TUF Gaming A16 FA608UP」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

参考価格259,800円のところ、15％オフの219,800円で購入できるお買い得モデルです。高性能GPUとCPUを備え、ゲームやクリエイティブ作業でも抜群のパフォーマンスを発揮します。

ASUS TUF Gaming A16 FA608UPの特徴

① 高性能CPUとGPUで快適なゲーム体験

AMD Ryzen 7 260（8コア/16スレッド）と、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。32GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、ゲームプレイや動画編集など重い作業もスムーズにこなせます。高い処理性能と長時間バッテリーを両立し、快適な操作環境を実現します。

② 165Hzの高速ディスプレイと正確な色再現

16.0型（1920×1200）ノングレア液晶ディスプレイは165Hzのリフレッシュレートに対応。動きの速いシーンでもブレが少なく、滑らかな映像表示で操作精度と臨場感を高めます。さらにsRGB100%カバーで、映像制作や写真編集にも最適です。

③ 長時間バッテリーと堅牢な冷却システム

最大22.2時間（アイドル時）の長時間バッテリー駆動。厳しい耐久テストをクリアした堅牢なボディと、CPUやGPUの熱を効率的に排出する静かで強力な冷却システムを搭載。ASUS独自のArmoury Crateを使えば、作業内容に応じて冷却モードを簡単に切り替え可能です。

製品スペック

OS：Windows 11 Home 64ビット

ディスプレイ：16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（165Hz）

バッテリー駆動：約12.2時間（動画再生時）／約22.2時間（アイドル時）

CPU：AMD Ryzen 7 260 8 コア/16 スレッド プロセッサ

メモリ：32GB DDR5-5600

スロット：SODIMMスロット×2（空き×0）

ストレージ：1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU（最大115W）

お買い得価格で手に入る！

この機会に、約4万円お得な価格でASUSの高性能ゲーミングノートPCを手に入れましょう。

※GPUや購入オプションなどにより価格は変動する場合があります。