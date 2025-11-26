Amazonセール情報大紹介！ 第470回
ゲームもクリエイティブも快適！RTX 5070搭載ASUS TUF A16がブラックフライデーでお得
2025年11月26日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】ASUS TUF Gaming A16 FA608UP登場！
Amazon.co.jp限定のRTX 5070搭載モデル「ASUS TUF Gaming A16 FA608UP」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
参考価格259,800円のところ、15％オフの219,800円で購入できるお買い得モデルです。高性能GPUとCPUを備え、ゲームやクリエイティブ作業でも抜群のパフォーマンスを発揮します。
ASUS TUF Gaming A16 FA608UPの特徴
① 高性能CPUとGPUで快適なゲーム体験
AMD Ryzen 7 260（8コア/16スレッド）と、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。32GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、ゲームプレイや動画編集など重い作業もスムーズにこなせます。高い処理性能と長時間バッテリーを両立し、快適な操作環境を実現します。
② 165Hzの高速ディスプレイと正確な色再現
16.0型（1920×1200）ノングレア液晶ディスプレイは165Hzのリフレッシュレートに対応。動きの速いシーンでもブレが少なく、滑らかな映像表示で操作精度と臨場感を高めます。さらにsRGB100%カバーで、映像制作や写真編集にも最適です。
③ 長時間バッテリーと堅牢な冷却システム
最大22.2時間（アイドル時）の長時間バッテリー駆動。厳しい耐久テストをクリアした堅牢なボディと、CPUやGPUの熱を効率的に排出する静かで強力な冷却システムを搭載。ASUS独自のArmoury Crateを使えば、作業内容に応じて冷却モードを簡単に切り替え可能です。
製品スペック
OS：Windows 11 Home 64ビット
ディスプレイ：16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（165Hz）
バッテリー駆動：約12.2時間（動画再生時）／約22.2時間（アイドル時）
CPU：AMD Ryzen 7 260 8 コア/16 スレッド プロセッサ
メモリ：32GB DDR5-5600
スロット：SODIMMスロット×2（空き×0）
ストレージ：1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU（最大115W）
お買い得価格で手に入る！
この機会に、約4万円お得な価格でASUSの高性能ゲーミングノートPCを手に入れましょう。
※GPUや購入オプションなどにより価格は変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第474回
トピックス光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第472回
トピックス深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
-
第471回
トピックス大画面×高性能、しかも10％オフ！Galaxy S25 256GBセール中
-
第470回
トピックス1万円オフで狙い目！Mac mini M4が84,800円！拡張性も優秀な1台がセール中
-
第470回
トピックス冬アウターの定番！THE NORTH FACE「Short Nuptse Jacket」が9％OFFの32,137円
-
第467回
トピックス家族の洗濯がもっとラクに！日立 ビートウォッシュ10kgがブラックフライデー価格で84,800円に！
-
第467回
トピックスHP OmniBook X Flip 14-fm、OLEDでこの価格！？ブラックフライデー特価139,800円
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
- この連載の一覧へ