HP OmniBook X Flip 14-fm、OLEDでこの価格！？ブラックフライデー特価139,800円

【セール】HP OmniBook X Flip 14-fm（Core Ultra5／16GB）登場！
次世代AI搭載の高性能ノートPC「HP OmniBook X Flip 14-fm」が、Amazonセールに登場しました。
過去価格172,900円のところ、19％オフの139,800円というセール価格で購入できます。
HP OmniBook X Flip 14-fm（Core Ultra5／16GB）の特徴
① Intel Core Ultra 5搭載のAI PC
インテル Core Ultra 5プロセッサーを搭載した次世代AI PC。高性能で多機能、デザイン性も高く、仕事も趣味もこれ1台で楽しめます。
② 鮮やかな2.8K OLEDタッチディスプレイ
14.0インチ・2.8K・OLEDタッチディスプレイ（2880×1800、DCI-P3 100%、48～120Hz）を採用。映像が鮮やかで、テュフ・ラインランド Eyesafe 認定済み。長時間の使用でも目に優しい仕様です。
③ 360度回転フリップデザイン
ディスプレイが360度回転するので、ノートPCとしてもタブレットとしても使用可能。約1.39kgと軽量で、Wi-Fi 7やUSB-C（Thunderbolt 4）ポートにも対応しています。
製品スペック
ディスプレイ：14インチ 2.8K OLED タッチ（2880×1800／16:10／400nit／DCI-P3 100%／48〜120Hz）
CPU：Intel Core Ultra 5 プロセッサー 226V
メモリ：16GB LPDDR5x
ストレージ：512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
GPU：Intel Arc グラフィックス 130V（統合型）
OS：Windows 11 Home
無線LAN：Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)、Bluetooth5.4
バッテリー：最大約17時間30分
お買い得価格で手に入る！
この機会に、3万円以上お得なHP OmniBook X Flip 14-fmをゲットしましょう。
※価格はカラーやCPUモデルによって変動する場合があります。
