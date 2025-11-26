HP OmniBook X Flip 14-fm、OLEDでこの価格！？ブラックフライデー特価139,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】HP OmniBook X Flip 14-fm（Core Ultra5／16GB）登場！

次世代AI搭載の高性能ノートPC「HP OmniBook X Flip 14-fm」が、Amazonセールに登場しました。

過去価格172,900円のところ、19％オフの139,800円というセール価格で購入できます。

HP OmniBook X Flip 14-fm（Core Ultra5／16GB）の特徴

① Intel Core Ultra 5搭載のAI PC

インテル Core Ultra 5プロセッサーを搭載した次世代AI PC。高性能で多機能、デザイン性も高く、仕事も趣味もこれ1台で楽しめます。

② 鮮やかな2.8K OLEDタッチディスプレイ

14.0インチ・2.8K・OLEDタッチディスプレイ（2880×1800、DCI-P3 100%、48～120Hz）を採用。映像が鮮やかで、テュフ・ラインランド Eyesafe 認定済み。長時間の使用でも目に優しい仕様です。

③ 360度回転フリップデザイン

ディスプレイが360度回転するので、ノートPCとしてもタブレットとしても使用可能。約1.39kgと軽量で、Wi-Fi 7やUSB-C（Thunderbolt 4）ポートにも対応しています。

製品スペック

ディスプレイ：14インチ 2.8K OLED タッチ（2880×1800／16:10／400nit／DCI-P3 100%／48〜120Hz）

CPU：Intel Core Ultra 5 プロセッサー 226V

メモリ：16GB LPDDR5x

ストレージ：512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

GPU：Intel Arc グラフィックス 130V（統合型）

OS：Windows 11 Home

無線LAN：Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)、Bluetooth5.4

バッテリー：最大約17時間30分

お買い得価格で手に入る！

この機会に、3万円以上お得なHP OmniBook X Flip 14-fmをゲットしましょう。

※価格はカラーやCPUモデルによって変動する場合があります。