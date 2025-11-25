【20％オフ】iPhone 14（256GB）が88,800円に値下げ中【Amazonブラックフライデー】
2025年11月25日 23時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 14（256GB）登場！
日常使いもクリエイティブも快適にこなせる、Appleのスマートフォン「iPhone 14（256GB）」 が、12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーセールに登場中です。
参考価格110,800円のところ、20％オフの88,800円というお買い得価格で手に入ります。
iPhone 14（256GB）の特徴
① A15 Bionicチップと長持ちバッテリー
5コアGPUを搭載したA15 Bionicチップにより、アプリやゲームもスムーズに動作。超高速の5G通信に対応し、バッテリーは最大20時間のビデオ再生が可能で、一日中快適に使えます。
② 高画質デュアルカメラシステム
デュアル12MPカメラは、どんな明るさでも驚くほど鮮明に撮影可能。手持ちでも手ぶれのない映像が撮影できるアクションモードや、最大30fpsの4Kドルビービジョンに対応するシネマティックモードを搭載しています。
③ 頑丈設計で安心
Ceramic Shield、耐水性能、防塵性能を備えた頑丈設計。日常の水濡れや衝撃にも安心して使えます。
お買い得価格で手に入る！
ブラックフライデーセールでは、通常価格より2万円以上お得な価格で購入可能。12月1日（月）まで開催のセールで、iPhone 14を手に入れましょう。
※価格は容量やパターンによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第466回
トピックスPlayStation 5純正コントローラーがセール中！DualSenseでゲームの世界に没入
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第465回
トピックス【セールで売れてます】ASUS RX 9070 XTが大幅値引き！16GB・PCIe 5.0対応の最強GPU
-
第462回
トピックス一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックスAC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【24％オフ】ソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが2万2,500円！／ブラックフライデーではないが激安！
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
- この連載の一覧へ