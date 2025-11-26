Amazonブラックフライデーでは、自作PCユーザーがいずれ必ず必要になるネジザウルスを買っておきましょう

ネジ山が合わないドライバーで無理に締めようとしたり、間違ったネジを使って外れなくなったりと、自作PCに限らず、生活のあちこちで発生しがちなネジトラブル。

そんなネジトラブルを解決してくれる、うれしすぎる道具が「ネジザウルス」。自作PCユーザーなら、ほぼ確実に必要になるので、Amazonブラックフライデーで買っちゃいましょう！

ネジ穴が潰れてもガッツリつかんで引き抜ける「ネジザウルス」

まずは最も基本的な製品とも言える「ネジザウルスGT」。直径3～9.5mmのネジの頭をタテ溝でガッツリつかんで外すことが可能です！ その性能は普通のプライヤーとは大差あり。

価格は2000円弱。今は必要無くても、とりあえず家に置いとくべきでしょう。

続いて「ネジザウルスGTV」。こちらはより汎用な製品で、ネジをつかむだけでなく、うまく外すのが案外難しいビンに付いたプラスチックの蓋や段ボールのホッチキス、スプレー缶の穴開けなど便利に使えます。価格は2183円。

最後はネジ山が潰れ気味なネジにガッツリ食い込んで外せるドライバーキットの「GTドライヴ ネジバズーカセット」。十字溝がほとんど無くなってしまったネジにも叩いてハメ込んで回せます。価格は3293円。