クラークスの代表モデル「ワラビー」がゴアテックス仕様で雨でも安心、しかもAmazonブラックフライデーで40%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスが40%オフ！

クラークスの定番ブーツである「ワラビー」の全天候対応モデル、クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスが40%OFFの21,120円で登場しています。

クラークス モカシン ワラビー ゴアテックスの特徴

クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスは、クラークスの代表モデル「ワラビー」に、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）を組み合わせた全天候対応モデルです。

ワラビーとは1960年代に誕生したクラークスの定番シューズで、モカシン構造、スクエア気味の丸いトゥー、クレープソールといった作りによる独特の柔らかい履き心地とカジュアルなデザインが特徴。

ただし、クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスは通常のクレープソールではなく、イタリアのビブラム（Vibram）社製の滑りにくいラバーソールになっています。

通常のワラビーはスエード中心で雨に弱いですが、ゴアテックス版は雨をしっかり弾く防水性能、蒸れにくい透湿性をそなえており、梅雨や冬の雨の日でも気にせず履けるのが強みです。

商品詳細

・カラー：メープルスエード、ブラックスエード

・素材：アッパー……スエードレザー、ソール……ラバー

まとめ

参考価格：35,200円

現在の価格：21,120円［40%OFF］

クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスは、ワラビーの柔らかな履き心地はそのままに、天気を気にせず使えるため、「普段使いしたいけれど雨の日が不安」という人に向いています。気になる方はぜひチェックしてみてください。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。