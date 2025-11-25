クラークスの代表モデル「ワラビー」がゴアテックス仕様で雨でも安心、しかもAmazonブラックフライデーで40%オフ！
2025年11月25日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスが40%オフ！
クラークスの定番ブーツである「ワラビー」の全天候対応モデル、クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスが40%OFFの21,120円で登場しています。
クラークス モカシン ワラビー ゴアテックスの特徴
クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスは、クラークスの代表モデル「ワラビー」に、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）を組み合わせた全天候対応モデルです。
ワラビーとは1960年代に誕生したクラークスの定番シューズで、モカシン構造、スクエア気味の丸いトゥー、クレープソールといった作りによる独特の柔らかい履き心地とカジュアルなデザインが特徴。
ただし、クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスは通常のクレープソールではなく、イタリアのビブラム（Vibram）社製の滑りにくいラバーソールになっています。
通常のワラビーはスエード中心で雨に弱いですが、ゴアテックス版は雨をしっかり弾く防水性能、蒸れにくい透湿性をそなえており、梅雨や冬の雨の日でも気にせず履けるのが強みです。
商品詳細
・カラー：メープルスエード、ブラックスエード
・素材：アッパー……スエードレザー、ソール……ラバー
まとめ
参考価格：35,200円
現在の価格：21,120円［40%OFF］
クラークスのモカシン ワラビー ゴアテックスは、ワラビーの柔らかな履き心地はそのままに、天気を気にせず使えるため、「普段使いしたいけれど雨の日が不安」という人に向いています。気になる方はぜひチェックしてみてください。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第466回
トピックスPlayStation 5純正コントローラーがセール中！DualSenseでゲームの世界に没入
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第465回
トピックス【セールで売れてます】ASUS RX 9070 XTが大幅値引き！16GB・PCIe 5.0対応の最強GPU
-
第462回
トピックス一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックスAC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【24％オフ】ソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが2万2,500円！／ブラックフライデーではないが激安！
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
- この連載の一覧へ