災害も泥棒もお断り！Master Lock 金庫、ブラックフライデーで大幅割引！
2025年11月26日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】【オンライン限定】Master Lock 金庫 LFW205FYC登場！
Master Lock（マスターロック）の耐火金庫「LFW205FYC（56.6L）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
UL規格1時間耐火と耐水性能を備えたこの金庫が、参考価格85,800円のところ、30％オフの59,930円という大幅割引価格で手に入ります。
【オンライン限定】Master Lock 金庫 LFW205FYCの特徴
① UL規格認定の高い防災性能
UL規格1時間耐火テスト合格に加え、ETL耐水性能テスト認定済み。CD/DVDやUSBメモリなど熱に弱いデジタルメディアも守れるETLデジタルメディア耐火性能を備えています。
② 頑強な防犯性能
太く本数の多いカンヌキを採用した頑強なセキュリティ構造。扉のこじ開けから守るこじ開け防止機構付き蝶番と、2つの暗証番号（5桁）を追加登録可能なバックライト付きテンキーを搭載しています。
③ 大容量56.6Lと使いやすい設計
A4ファイルも横収納可能な大容量56.6L。庫内LEDライト、鍵付きドロワー、ドア裏収納など、小物の整理にも便利です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、2万円以上お得な価格で手に入るMaster Lockの高性能金庫で、大切な貴重品を災害や盗難から守りましょう。
※サイズや購入オプションにより価格は変動する場合があります。
