任天堂は11月11日、同社が販売するゲーム機「Nintendo Switch」および「Nintendo Switch 2」のシステムソフトウェアアップデートを実施したと発表。最新バージョンは「21.0.0」となる。

今回のバージョンアップでは、HOMEメニューの表示機能追加や、Switch 2 Proコントローラーの音声モードに「低遅延」が追加されるなど、多数の調整が行われている。以下、Nintendo Switch 2 向けの更新内容を紹介。

【HOMEメニュー】

●ソフトアイコンの上側に表示されるマークで、パッケージ版かダウンロード版かを区別可能に。

●複数ソフトのダウンロードを行う際、それらを一括で中止可能に。

●ダウンロードソフトがセットになった本体で、「ソフトを受け取る」アイコンを表示するように。

●マイページの「いっしょにあそんだ人の記録」に、ゲームチャットをした相手を表示するように。

【ゲームチャット】

●チャット中に自動でスリープしないように。

●チャット音声のパンニング（メンバーごとに音声が聞こえてくる方向を変えて、だれの発言かを区別しやすくする処理）をOFFにできる設定を追加。

●チャット中にドックから本体を取り出したとき、インターネット接続が有線から無線に切り替わってもチャットが継続できるように。

【バーチャルゲームカード】

●「オンラインライセンスを使う」設定がOFFの場合にも、データのダウンロードだけを行えるように。

●バーチャルゲームカードを選んで、「オプション」→「データのダウンロード」から行える。

【設定】

●「サポート」に、本体の初回設定が完了した日を表示するように。

●「アクセシビリティ」→「音声読み上げ」がONの時に、日本語キーボードの予測変換文字の説明を読み上げるように。

●「アクセシビリティ」→「音声読み上げ」で、「読み上げ速度」の上限を300%から400%に変更。

●「オーディオ」で無線接続中のSwitch 2 Proコントローラーの音声モードを変更できるように。

※「安定」と「低遅延」の2種類から選択。

※「低遅延」にすると「安定」よりも音声の遅延が低減されるが、無線環境によっては音が途切れやすくなる。

●「ディスプレイ」→本体画面の「HDR出力」の項目名を「本体画面のHDR出力」に変更。

●「ディスプレイ」→「HDR調整」で、テレビの見え方の調整がしやすくなるように、画面表示を改善。

●「通知」→「プラチナポイントの通知設定」の項目名を「Nintendo Switch Onlineの通知設定」に変更。

●「本体」→「バッテリーの充電を約90%で停止」の項目名を「バッテリーの充電を約80〜90%で停止」に変更。

●「本体」→「言語」で、タイ語、ポーランド語を設定できるように。

※タイ語やポーランド語で表示されるのは、それぞれの言語に対応しているソフト内のみ。

※「言語」はNintendo Switch 2 多言語対応でのみ設定可能な項目。

●Nintendo Switch向け更新ページ

https://support.nintendo.com/jp/switch/system_update/index.html

●Nintendo Switch 2 向け更新ページ

https://support.nintendo.com/jp/switch2/update/index.html#content

