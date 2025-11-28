任天堂は11月28日、ニンテンドーeショップにて「ソフトメーカーラインナップセール」を開催したと発表した。Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフトが多数お買い得価格となっている。期間は12月11日まで。

なかでも初セールとなるNintendo Switch 2用ソフト「シャインポスト Be Your アイドル！」は発売当時「ダークホース」「めっちゃ面白かった」と話題を呼んだ注目の一作だ。

セールはデジタルデラックスエディションのみ対象で、アイドルの特別な衣装4着が特典として付いてくる。 20％オフで8800円 だ。

ほかには「龍の国 ルーンファクトリー」が 35％オフ 、「幻想水滸伝 I&II HDリマスター for Nintendo Switch 2 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争」が 30％オフ 、「リトルナイトメア-１＆２セット」が 50％オフ となっている。

インディーゲームとしては世界が文字だけで構成された「文字遊戯」が 10％オフ 、注文に応じた席配置を決める「Is This Seat Taken?」が 20％オフ 、超能力で不可解な事件を解き明かす「Staffer Case:超能力推理アドベンチャー」が 50％オフ と個性的なラインアップが揃っている。

この機会に、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフトをお得に購入してみてはいかがだろうか。そのほかのラインアップは下記の特集ページを参照してほしい。