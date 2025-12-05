ゲオ、「Switch 2」“先着順”で店頭販売へ クーポン不要に
ゲオは12月4日、任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」の販売方法を「Nintendo Switch2 購入権」クーポンを使った方法から変更すると発表した。
これはゲオオンラインではなく、店舗販売におけるルール変更。これまではゲオアプリにて配布されたクーポンを店舗で提示することで、在庫限り・先着順で「Nintendo Switch 2」を購入できた。
今後は店舗レンタル会員機能付きPontaカード、またはゲオアプリ会員証を提示することを条件として、ひとり1台限り、各店舗の在庫限りの先着順にて販売する。
これにより、事前にクーポンを入手する必要はなくなり、訪れた店舗に在庫さえあればNintendo Switch 2を購入できるようになる。
●ゲオ「Nintendo Switch 2」販売方法変更のお知らせ
https://geo-online.co.jp/news/761
以下、公式より引用。
【販売方法】
店舗レンタル会員機能付きPontaカード、またはゲオアプリ会員証を提示いただいたお客様に、おひとり様1台限り、各店舗の在庫限り・先着順にて販売をさせていただきます。
※ゲオまたは提携他社で発行されたPontaカード、ゲオアプリ会員証にレンタル会員機能を追加したPontaカードとなります。
＜対象商品＞
●「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」
●「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカートワールドセット」
●「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」
在庫の有無については、入荷の都度、店頭にてご案内いたします。
【注意事項】
※店舗への電話、または弊社HPお問い合わせフォームなどを用いた入荷および在庫のお問い合わせには、お答えいたしかねます。
※一部、本商品の取り扱いがない店舗がございます。
© Nintendo
Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。