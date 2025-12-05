ゲオは12月4日、任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」の販売方法を「Nintendo Switch2 購入権」クーポンを使った方法から変更すると発表した。

これはゲオオンラインではなく、店舗販売におけるルール変更。これまではゲオアプリにて配布されたクーポンを店舗で提示することで、在庫限り・先着順で「Nintendo Switch 2」を購入できた。

今後は店舗レンタル会員機能付きPontaカード、またはゲオアプリ会員証を提示することを条件として、ひとり1台限り、各店舗の在庫限りの先着順にて販売する。

これにより、事前にクーポンを入手する必要はなくなり、訪れた店舗に在庫さえあればNintendo Switch 2を購入できるようになる。

●ゲオ「Nintendo Switch 2」販売方法変更のお知らせ

https://geo-online.co.jp/news/761

以下、公式より引用。

【販売方法】 店舗レンタル会員機能付きPontaカード、またはゲオアプリ会員証を提示いただいたお客様に、おひとり様1台限り、各店舗の在庫限り・先着順にて販売をさせていただきます。

※ゲオまたは提携他社で発行されたPontaカード、ゲオアプリ会員証にレンタル会員機能を追加したPontaカードとなります。 ＜対象商品＞

●「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」

●「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカートワールドセット」

●「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」 在庫の有無については、入荷の都度、店頭にてご案内いたします。 【注意事項】 ※店舗への電話、または弊社HPお問い合わせフォームなどを用いた入荷および在庫のお問い合わせには、お答えいたしかねます。

※一部、本商品の取り扱いがない店舗がございます。

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。