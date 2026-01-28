任天堂は1月28日、マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2」の先着販売を2月6日午後より開始すると発表した。対象となる本体は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Nintendo Switch 2（多言語対応）」の2種類。価格は国内版が4万9980円、多言語版が6万9980円だ。

購入条件として「2025年12月21日（日）23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること」を挙げている。

また、過去にマイニンテンドーストアで実施した抽選販売・招待販売で購入したNintendo Switch 2 本体と同じ種類の本体を、今回の先着販売で購入することはできないので注意（つまり多言語版2つ目はNG）。

ただし、前回「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」を購入した場合は今回も参加できる。品切れ後は在庫状況が整い次第、随時再販予定とのこと。

ユーザーからは「やっと俺でも参戦できる…！」「今回のならいけそう！」「まだまだ普及しきってないことがわかるニュース」など、購入チャンスに喜ぶ声が寄せられている。

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。