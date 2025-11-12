任天堂は11月11日、バンダイナムコエンターテインメントが11月13日に発売するNintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフト「ドラゴンボール Sparking! ZERO」について、システム不備により一部の予約受付が正常に完了していないことが判明したと報告した。

対象の商品はNintendo Switch 2版の以下3つ。これらを11月6日までに予約していたユーザーは、現在予約がキャンセルされているので、ストアで再度予約する必要があるという。

●ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション

●ドラゴンボール Sparking! ZERO アルティメットエディション

●ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション

なお、Nintendo Switch 2「通常版」と、Nintendo Switch「通常版」および「各エディション」については、予約が正常に完了しているので対処する必要はない。

本作は、悟空やベジータをはじめとする総勢180人以上のプレイアブルキャラクターが登場する3D対戦アクションゲーム。原作さながらの「ドラゴンボール」らしいハイスピードアクションを存分に楽しめる人気シリーズの最新作だ。

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch版では、Joy-conのモーション操作を使ったプレイも可能。持ち運び可能なSwitch 2／Switchで、いつでもどこでも本作を楽しめる。

※PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）版はすでに発売中

©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.