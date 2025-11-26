このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

石川温のPCスマホニュース解説 第261回

スマホ5G“ミリ波”肩透かし　6Gは“センチメートル波”が鍵に

2025年11月26日 07時00分更新

文● 石川温

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

筆者提供

　5Gがスタートして5年半が経過した。

　しかし、5Gエリアは広がっているものの「5Gを実感できるキラーサービス」が出てきたかといえばかなり微妙だ。

　そんななか、ソフトバンクは早くもノキアと共に6G（第6世代移動通信システム）に向けた屋外実証実験を実施した。

　6Gは現在、様々な技術検討が進んでいる段階だ。

　AIが広く普及する中、アップロードでいかに大容量コンテンツを高速で安定的に送るかが重要になってくる。

　大容量コンテンツを送るには幅広い周波数帯が必要だ。

　すでにほとんどの周波数帯が逼迫して使われる中、6Gで注目されているのがセンチメートル波とサブテラヘルツ波だ。

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン