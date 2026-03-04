このページの本文へ

MWC Barcelona 2026レポート 第13回

クアルコムトップが「6G」を語る 「偶数世代は成功する」のモバイル業界の法則は再現されるか

2026年03月04日 18時00分更新

文● 中山智　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
クアルコム

MWC 26のメインステージで開催されたクアルコムトップによる基調講演

　MWC 26において、クアルコムの社長兼CEOのクリスチアーノ・アモン氏が基調講演に登壇。アモン氏は2029年の商用化が見込まれる次世代通信規格「6G」に向けた同社のビジョンと具体的な取り組みを説明した。

クアルコム

6GとAIの未来について語るクアルコム社長兼CEOのクリスチアーノ・アモン氏

モバイル通信によるトラフィックは8年後には3～7倍増加
そのトラフィックをさばくためのインフラに6Gは不可欠

　アモン氏は、偶数世代の通信規格は歴史的に大きく普及するという業界の伝統に触れつつ、各世代にはそれぞれの目的があるとした。

クアルコム

アモン氏は、これまでのモバイル通信の発展が、スマートフォンを最も重要なデバイスへと変革してきた歴史を振り返った

　現在のモバイル通信の世界では、従来のスマートフォンやアプリを中心としたエコシステムから、AIエージェントを中心としたエコシステムへの移行期にあたり、エージェントはユーザーの意図を解釈し、自律的に行動するようになる。これにともない、スマートグラスやコネクテッドカー、産業用ロボットなど、あらゆるデバイスが常時ネットワークに接続される世界が訪れる。

　その結果、2034年までに世界のセルラートラフィックは3～7倍増加し、そのうち約30％をAIが占めると予測されている。この膨大なデータ処理と低遅延、および通信速度の大幅な向上の要求に応えるインフラとして、6Gが不可欠だと言う。

クアルコム

次世代通信「6G」のビジョン。6Gは単なる通信速度の向上にとどまらず、「AI時代のために設計された新しいワイヤレスシステム」としての役割を担う

クアルコム

2034年までに世界の通信トラフィックは3～7倍に増加し、そのうち実に30％をAI関連のデータが占めると予測

AIを活用しての信号処理で高周波数帯でのエリアの問題を克服
通信インフラ自体がAI処理能力を持つように

　6Gのネットワーク要件として、アモン氏は「コネクティビティ」「コンピューティング」「センシング」の3つの技術要素を提示した。

　第1の要素である「コネクティビティ」では、低・中周波数帯でのパフォーマンスを50～70％向上させる目標を掲げた。また、AIを用いて、無線周波数（RF）信号を直接処理する技術を導入。通信路の推定をAIによる予測に置き換えることで、微弱な信号でも通信が可能となり、高周波数帯におけるカバレッジの課題を克服できると説明。

クアルコム

AI時代に向けた6Gアーキテクチャの構想では、多種多様なデバイスが都市空間でシームレスに繋がり、相互に連携する

　さらに、デバイス側からのデータ送信（アップリンク）の性能向上も重視されるようになる。ユーザーがスマートグラスなどで見ている映像を、クラウド上のAIにリアルタイムで共有する用途などに対応するためだ。

　第2の要素である「コンピューティング」では、通信インフラ自体がAI処理能力を持つようになる。基地局からエッジデータセンターに至るあらゆる段階に計算資源が統合される。これにより、通信ネットワーク自体が「AIデータセンターネットワーク」へと進化する。エッジで生成されたデータは、AIモデルの学習や継続的な進化のための重要な要素となる。

クアルコム

コンピューティングではデバイスからRAN、エッジデータセンター、クラウドに至るまで、ネットワーク全体でAIのデータ処理をするインフラの変革を解説

　第3の要素であり、6Gのまったく新しい機能として強調されたのが「センシング」。RF信号をレーダーのように大規模に活用することで、都市や国全体の3Dマップを構築することが可能に。数センチからミリ単位の精度でドローンを検知して航空経済を管理したり、道路上の車両や歩行者をマッピングして自動運転を支援したりといった活用法が示された。

クアルコム

無線周波数の信号を利用して物理世界をレーダーのように認識し 、位置や動きを高精度にマッピングする「センシング」が6Gの重要な要素に

　エンタープライズ領域においても、スマートグラスの映像を遠隔地の管制センターにリアルタイムで送信し、業務支援をするユースケースを想定。センシング機能により、ネットワークは単なる通信手段から、ユーザーの周囲の環境を把握し、AIエージェントにコンテキストを提供するインフラへと変化するわけだ。

クアルコム

産業分野におけるスマートグラスの実用例を紹介

2029年にも初期の商用展開を開始するスケジュール

　実用化へのロードマップとして、アモン氏は2028年にデモンストレーションを実施し、2029年に初期の商用展開を開始するスケジュールを示した。

　また、このビジョンを共有し実現に向けた開発を進めるため、すでに58社のパートナー企業からなるコアリションを形成していることを明らかにした。6Gは通信業界の枠組みを変え、新しいビジネスモデルを生み出す世代的な機会であるとの見方を示して講演を締めくくった。

クアルコム

6G商用化までのロードマップ

クアルコム

パートナー企業群には日本の通信キャリアのロゴもあった

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥39,800
2
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
￥26,880
3
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
￥9,600
4
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
￥29,800
5
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 X1502VA 15.6インチ インテル Core i7 13620H メモリ16GB SSD 1TB Windows 11 バッテリー駆動 8.9時間 重量1.7kg PC Game Pass 3ヶ月利用権付き クワイエットブルー X1502VA-I7H161W
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 X1502VA 15.6インチ インテル Core i7 13620H メモリ16GB SSD 1TB Windows 11 バッテリー駆動 8.9時間 重量1.7kg PC Game Pass 3ヶ月利用権付き クワイエットブルー X1502VA-I7H161W
￥104,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥1,880
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
￥1,880
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥660
5
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
7
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
￥18,980
8
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
￥2,000
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,545
10
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
￥652

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン