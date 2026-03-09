このページの本文へ

MWC Barcelona 2026レポート 第24回

基地局インフラをAIで稼ぐ存在に　MWC 2026のノキアブースで見た通信業界の次の一手

2026年03月09日 09時00分更新

文● 石井徹　編集● ASCII

　MWC Barcelona 2026のノキアブースでは、ハードウェアの新製品からAI RANのデモ、7GHz帯を使った6G向け実証実験の成果まで、通信インフラの現在と近い将来を一度に見渡せる展示が並んでいた。

ノキア

MWC Barcelona 2026のノキアブース。大型LEDサイネージが来場者を迎えていた。

新型のMassive MIMOアンテナが展示
増え続けるトラフィックを捌くための重要技術

　まず視線を引いたのは大型のアンテナだ。今回の主力製品として紹介されたのがトリプルバンドFDD対応のMassive MIMOアンテナ「Habrok」（32TRX）。どっしりとした存在感があった。従来はTDD方式でトリプルバンドに対応してきたが、このモデルでFDD方式でのトリプルバンド対応を実現した。北米だけでなく日本市場向けにも対応するという。

　隣にはシングルバンド版も展示されており、2つを並べて見るとトリプルバンド版の物理サイズが際立って大きく、マルチバンド対応のコストが筐体にも反映されていることがよくわかった。

ノキア

ノキアのスタッフがFDD対応のMassive MIMOアンテナ「Habrok」（32TRX）を説明。従来のTDD方式に対し、FDDでのトリプルバンド対応を実現した

ノキア

アンテナの全体像。上部にマイクロ波アンテナ、中段にHabrok（32TRX）、下部にベースバンドユニットが組み合わさった構成になっている

　無線ハードウェアと並んで強調されていたのが、データセンター向けコネクティビティだ。担当者は「無線は現状維持が続くが、データセンターのコネクティビティは今後の成長領域になる」と述べた。Inferno社を買収してデータセンター向けポートフォリオを強化しており、市場シェアも伸ばしているという。

ノキア

データセンター向けルーターのラインアップ。上から7750 SR-1x-92s、7250 IXR-e3c、7730 SXR-1-32D、7250 IXR-e2nが並んでいる

ネットワークの最適化にAIを活用するだけでなく
基地局に搭載されたGPUを多用途に転用して収益化する

　続いて案内されたのが、AI RANのデモだ。2025年10月に発表したNVIDIAとのパートナーシップに基づく取り組みで、通常の5G通信を維持しながら、カメラで撮影している映像をNVIDIAのGPUとCPUでリアルタイムに処理し、「展示会場のような場所で多くの人が訪れている場面です」といった形で映っている情景をテキストとして画面に出力していく内容だった。

　デモを見学している来場者にカメラを向け、その場の様子をリアルタイムで文章化して見せていた。AIワークロードと通常のRANを同一ハードウェア上で同時に稼働させられることが今回のポイントだ。

ノキア

AI RANデモの様子。ブース会場のカメラ映像をNVIDIAのGPUでリアルタイムに処理し、場面の情景をテキストとして画面に出力している。右上には通信速度も表示されている

　AI RAN Allianceは、AI RANの活用を3つのカテゴリーに分類している。1つ目の「AI for RAN」はRANそのものをAIで強化するアプローチ。ビームフォーミングなど低レイヤーでのパフォーマンス改善が該当する。2つ目の「AI and RAN」はRANにとどまらず、他のネットワークレイヤーにもAIを広げる活用だ。3つ目の「AI on RAN」は、RANに搭載したGPUをRAN以外の用途にも転用して収益化するという考え方で今回のデモの核心にあたる。

ノキア

「AI-RAN in action」エリアのスライド。AI on RAN、AI for RAN、AI and RANの3カテゴリーが図解されている

　ソフトバンクとの共同研究の事例もこの「AI on RAN」の具体例として紹介されており、通信事業者がGPUリソースをネットワーク運用以外にも活かせることを、実際の処理を動かしながら見せていた。

ノキア

ソフトバンクとノキアの共同研究を示すスライドを担当者が説明

