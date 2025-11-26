Amazonセール情報大紹介！ 第467回
家族の洗濯がもっとラクに！日立 ビートウォッシュ10kgがブラックフライデー価格で84,800円に！
2025年11月26日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】日立 全自動洗濯機 洗濯10kg ホワイト ビートウォッシュ BW-V100MR W登場！
日立の全自動洗濯機「ビートウォッシュ BW-V100MR W」（洗濯容量10kg）が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
大容量10kgモデルが、参考価格99,800円のところ、15％オフの84,800円で手に入ります。
日立 全自動洗濯機 洗濯10kg ホワイト ビートウォッシュ BW-V100MR Wの特徴
① 隠れ汚れまで浮かせて落とす
高濃度の洗剤液が衣類に素早く浸透し、押し洗い、たたき洗い、もみ洗いを大流量のナイアガラシャワーで行います。しつこい汚れもすっきり洗い上げます。
② 洗濯槽の見えない部分も清潔に
すすぎ後、きれいな水道水で上から洗い流すことで、洗濯槽の見えない部分の汚れや菌を除去します。「洗濯槽自動おそうじ」機能で黒カビの発生も抑えます。
③ 大容量10kgと使いやすさ
洗濯・脱水容量10kgの大容量モデル。幅57cmで投入口が低く、洗濯槽が浅いため衣類が取り出しやすい設計です。家族分の大量の洗濯も効率的にこなせます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、日立の高性能大容量洗濯機で、日々の洗濯を快適にしましょう。
※サイズや購入オプションにより価格は変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第472回
トピックス深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
-
第471回
トピックス大画面×高性能、しかも10％オフ！Galaxy S25 256GBセール中
-
第470回
トピックス1万円オフで狙い目！Mac mini M4が84,800円！拡張性も優秀な1台がセール中
-
第470回
トピックスゲームもクリエイティブも快適！RTX 5070搭載ASUS TUF A16がブラックフライデーでお得
-
第470回
トピックス冬アウターの定番！THE NORTH FACE「Short Nuptse Jacket」が9％OFFの32,137円
-
第467回
トピックスHP OmniBook X Flip 14-fm、OLEDでこの価格！？ブラックフライデー特価139,800円
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第466回
トピックスPlayStation 5純正コントローラーがセール中！DualSenseでゲームの世界に没入
- この連載の一覧へ