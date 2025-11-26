このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第467回

家族の洗濯がもっとラクに！日立 ビートウォッシュ10kgがブラックフライデー価格で84,800円に！

2025年11月26日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】日立 全自動洗濯機 洗濯10kg ホワイト ビートウォッシュ BW-V100MR W登場！

　日立の全自動洗濯機「ビートウォッシュ BW-V100MR W」（洗濯容量10kg）が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　大容量10kgモデルが、参考価格99,800円のところ、15％オフの84,800円で手に入ります。

日立 全自動洗濯機 洗濯10kg ホワイト ビートウォッシュ BW-V100MR W

日立 全自動洗濯機 洗濯10kg ホワイト ビートウォッシュ BW-V100MR Wの特徴

① 隠れ汚れまで浮かせて落とす

　高濃度の洗剤液が衣類に素早く浸透し、押し洗い、たたき洗い、もみ洗いを大流量のナイアガラシャワーで行います。しつこい汚れもすっきり洗い上げます。

② 洗濯槽の見えない部分も清潔に

　すすぎ後、きれいな水道水で上から洗い流すことで、洗濯槽の見えない部分の汚れや菌を除去します。「洗濯槽自動おそうじ」機能で黒カビの発生も抑えます。

③ 大容量10kgと使いやすさ

　洗濯・脱水容量10kgの大容量モデル。幅57cmで投入口が低く、洗濯槽が浅いため衣類が取り出しやすい設計です。家族分の大量の洗濯も効率的にこなせます。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、日立の高性能大容量洗濯機で、日々の洗濯を快適にしましょう。

　※サイズや購入オプションにより価格は変動する場合があります。

日立 全自動洗濯機 洗濯10kg ホワイト ビートウォッシュ BW-V100MR W

