PlayStation 5純正コントローラーがセール中！DualSenseでゲームの世界に没入

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】DualSense ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCT1J01）登場！

PlayStation 5の純正コントローラー「DualSenseワイヤレスコントローラー（CFI-ZCT1J01）」が、Amazonセールに登場しました。

没入感を追求したハプティックフィードバックや、ゲームごとの負荷を指先で感じられるアダプティブトリガーに対応。参考価格11,480円のところ、30％オフの8,073円という大幅割引価格で手に入ります。

DualSense ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCT1J01）の特徴

① 没入感をもたらす革新的機能

ハプティックフィードバックにより、ゲーム内のアクションや環境をリアルに体感可能。アダプティブトリガーで、指先ひとつで押す力の強弱や張力の変化を感じることができます。

② PCやモバイルデバイスにも対応

USB Type‑CケーブルやBluetoothで接続可能。Windows PCやMac、AndroidやiOS搭載のスマートフォンでも簡単に使用できます。接続面でも柔軟性が高く、ゲーム環境を問わず活躍します。

③ 内蔵マイクと快適なデザイン

内蔵マイクでオンライン会話もスムーズ。専用のミュートボタンで音声入力のON/OFFも簡単に切り替えられます。改良されたスティックと操作性を追求したレイアウトで、長時間のプレイでも快適に楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、お得な価格で手に入る純正コントローラーで、PS5のゲーム体験を最大限に楽しんでください。

※価格はカラーや在庫状況によって変動する場合があります。