【THE NORTH FACE】ショルダーバッグ「BONNEY BUCKET BAG MIN」がブラックフライデーセールで8%オフ！

ザ・ノース・フェイスのBONNEY BUCKET BAG MINが8%オフ！

巾着デザインが可愛らしいTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）のBONNEY BUCKET BAG MINが8%OFFの10,120円で登場しています。

ショルダーとしてもハンドバッグとしても使える2WAY仕様で、軽くて持ち歩きやすいアイテムなので、この機会にチェックしてみましょう！

THE NORTH FACE BONNEY BUCKET BAG MINの特徴

THE NORTH FACEのBONNEY BUCKET BAG MINは、カジュアルな中に洗練された雰囲気を漂わせるショルダーバッグです。

巾着デザインが特徴で、どんなスタイルにも合わせやすいデザインが魅力です。

ショルダーストラップは長さ調節ができ、肩掛け・斜め掛けのどちらにも対応。

さらに短いハンドルを使えば手提げとしても持てるため、シーンに合わせて使い分けられる2WAY仕様で使い勝手が抜群です。

また、軽量なナイロン素材を使用しており、持ち運びやすく、デイリーや旅行・アウトドアにもぴったりです。

シンプルで性別問わず使いやすいデザインなので、ギフトにもおすすめです。

商品詳細

・カラー：BLACK

・サイズ：約高さ24×幅19(底面)×マチ12cm 持ち手全長約33cm ショルダー全長約131cm※取外不可※長さ調節可

・素材：ナイロン

・仕様：メイン開閉：巾着、内ポケット×1、外ポケット×3

まとめ

参考価格：11,000円

現在の価格：10,120円［8%OFF］

THE NORTH FACEのBONNEY BUCKET BAG MINは、軽さ・収納力・合わせやすさを兼ね備えた万能ショルダーバッグです。

普段使いはもちろん、旅行やアウトドアでも幅広く活躍してくれるアイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。