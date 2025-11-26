【THE NORTH FACE】ショルダーバッグ「BONNEY BUCKET BAG MIN」がブラックフライデーセールで8%オフ！
2025年11月26日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ザ・ノース・フェイスのBONNEY BUCKET BAG MINが8%オフ！
巾着デザインが可愛らしいTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）のBONNEY BUCKET BAG MINが8%OFFの10,120円で登場しています。
ショルダーとしてもハンドバッグとしても使える2WAY仕様で、軽くて持ち歩きやすいアイテムなので、この機会にチェックしてみましょう！
THE NORTH FACE BONNEY BUCKET BAG MINの特徴
THE NORTH FACEのBONNEY BUCKET BAG MINは、カジュアルな中に洗練された雰囲気を漂わせるショルダーバッグです。
巾着デザインが特徴で、どんなスタイルにも合わせやすいデザインが魅力です。
ショルダーストラップは長さ調節ができ、肩掛け・斜め掛けのどちらにも対応。
さらに短いハンドルを使えば手提げとしても持てるため、シーンに合わせて使い分けられる2WAY仕様で使い勝手が抜群です。
また、軽量なナイロン素材を使用しており、持ち運びやすく、デイリーや旅行・アウトドアにもぴったりです。
シンプルで性別問わず使いやすいデザインなので、ギフトにもおすすめです。
商品詳細
・カラー：BLACK
・サイズ：約高さ24×幅19(底面)×マチ12cm 持ち手全長約33cm ショルダー全長約131cm※取外不可※長さ調節可
・素材：ナイロン
・仕様：メイン開閉：巾着、内ポケット×1、外ポケット×3
まとめ
参考価格：11,000円
現在の価格：10,120円［8%OFF］
THE NORTH FACEのBONNEY BUCKET BAG MINは、軽さ・収納力・合わせやすさを兼ね備えた万能ショルダーバッグです。
普段使いはもちろん、旅行やアウトドアでも幅広く活躍してくれるアイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
