Amazonセール情報大紹介！ 第466回
パワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
2025年11月25日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
シャークのコードレス掃除機が35%オフ！
AmazonブラックフライデーセールでシャークのEVOPOWER SYSTEM iQ+が35%OFFの36,800円で手に入ります。
自動充電機能が付いた自動ゴミ収集ドックや、IQセンサーなど便利機能が揃った人気モデルをお得に入手しましょう！
ドックに置くだけで、自動ゴミ収集＆自動充電
シャークのEVOPOWER SYSTEM iQ+は、本体をドックに戻すだけでゴミを自動回収し、約30日分ためておける自動ゴミ収集ドックを搭載。
さらに、ドックに置けばそのまま自動充電されるため、使いたい時にすぐ掃除を始められます。
毛が絡みにくい独自ヘッドで簡単お手入れ
シャーク独自の「ハイブリッドパワークリーンヘッド」は床に密着し、大きなゴミから細かいホコリまでしっかり吸引。
長い髪の毛やペットの毛も絡まりにくい構造で、ブラシロールのお手入れも簡単です。
ダストカップやフィルターは水洗いに対応しているので、清潔に保てます。
IQテクノロジー搭載で効率的にお掃除
ゴミの量に応じて吸引力を自動調整する「iQテクノロジー」を搭載。
効率的に掃除でき、バッテリーの節約にもつながります。
また、床の状態に応じてiQモニターが緑・黄・赤に変化するため、見えないホコリも見逃さず、キレイになったのが一目でわかります。
コードレス＆ハンディとしても使用可能
EVOPOWER SYSTEM iQ+は、2kgの軽量ボディで扱いやすく、コードレスなので家中の掃除に便利です。
またワンタッチでハンディにも切り替え可能で、ハンディ部分は1kg未満ながら、強力な吸引力を備えています。
まとめ
参考価格：56,980円
現在の価格：36,800円［35%OFF］
自動ゴミ収集や自動充電、毛が絡みにくいヘッド、強力吸引など、日々の掃除がぐっとラクになる機能が詰まったモデルです。
この機会にチェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第462回
トピックス一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックスAC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
-
第459回
トピックス【100型30万円が1割引き】話題の巨大スマートテレビが、Amazonブラックフライデーセールに登場！
-
第459回
トピックスこれは買い！MacBook Air M2（16GB）がまさかの11万円台！
-
第459回
トピックス家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに
- この連載の一覧へ