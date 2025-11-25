パワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

シャークのコードレス掃除機が35%オフ！

AmazonブラックフライデーセールでシャークのEVOPOWER SYSTEM iQ+が35%OFFの36,800円で手に入ります。

自動充電機能が付いた自動ゴミ収集ドックや、IQセンサーなど便利機能が揃った人気モデルをお得に入手しましょう！

ドックに置くだけで、自動ゴミ収集＆自動充電

シャークのEVOPOWER SYSTEM iQ+は、本体をドックに戻すだけでゴミを自動回収し、約30日分ためておける自動ゴミ収集ドックを搭載。

さらに、ドックに置けばそのまま自動充電されるため、使いたい時にすぐ掃除を始められます。

毛が絡みにくい独自ヘッドで簡単お手入れ

シャーク独自の「ハイブリッドパワークリーンヘッド」は床に密着し、大きなゴミから細かいホコリまでしっかり吸引。

長い髪の毛やペットの毛も絡まりにくい構造で、ブラシロールのお手入れも簡単です。

ダストカップやフィルターは水洗いに対応しているので、清潔に保てます。

IQテクノロジー搭載で効率的にお掃除

ゴミの量に応じて吸引力を自動調整する「iQテクノロジー」を搭載。

効率的に掃除でき、バッテリーの節約にもつながります。

また、床の状態に応じてiQモニターが緑・黄・赤に変化するため、見えないホコリも見逃さず、キレイになったのが一目でわかります。

コードレス＆ハンディとしても使用可能

EVOPOWER SYSTEM iQ+は、2kgの軽量ボディで扱いやすく、コードレスなので家中の掃除に便利です。

またワンタッチでハンディにも切り替え可能で、ハンディ部分は1kg未満ながら、強力な吸引力を備えています。

まとめ

参考価格：56,980円

現在の価格：36,800円［35%OFF］

自動ゴミ収集や自動充電、毛が絡みにくいヘッド、強力吸引など、日々の掃除がぐっとラクになる機能が詰まったモデルです。

この機会にチェックしてみましょう！