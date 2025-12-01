バンダイナムコエンターテインメントは12月1日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」のストアセールスランキング1位獲得を記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。

先日、メインステージに「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」が追加。合わせてピックアップガシャにURユニット「Ξガンダム(EX)」「ペーネロペー(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。

また、2026年1月30日公開の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」を見据えてか、ガシャ期間も2026年2月28日までと長くなっている。

ユーザーからは「ありがとうございます！ハサウェイ人気」「圧倒的感謝…！」「1位常連スゴい」「日本の1位は久しぶりな気がする」「好きな機体には課金しねぇとなぁ!?」など、喜びと感謝の声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

