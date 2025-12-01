「ジージェネ」ダイヤ無料配布、ストア1位記念で 「閃光のハサウェイ」がメインステージに追加
バンダイナムコエンターテインメントは12月1日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」のストアセールスランキング1位獲得を記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。
先日、メインステージに「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」が追加。合わせてピックアップガシャにURユニット「Ξガンダム(EX)」「ペーネロペー(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。
また、2026年1月30日公開の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」を見据えてか、ガシャ期間も2026年2月28日までと長くなっている。
ユーザーからは「ありがとうございます！ハサウェイ人気」「圧倒的感謝…！」「1位常連スゴい」「日本の1位は久しぶりな気がする」「好きな機体には課金しねぇとなぁ!?」など、喜びと感謝の声が寄せられている。
◤━━━━━━— 【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) December 1, 2025
SDガンダム #ジージェネエターナル
ストアセールスランキング1位達成！
━━━━━━━◢
皆さま、ありがとうございます！
ランキング1位達成を記念して
ダイヤ3,000個をプレゼントいたします。
※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください#Gジェネ#ジージェネpic.twitter.com/bumNuXhRAp
