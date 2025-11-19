バンダイナムコエンターテインメントは11月17日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、12月中旬に新イベント「大規模攻略戦」を開催すると告知した。

過去に実施した「MAPイベント」をリニューアルしたもので、「仲間」とともにさまざまな区域を調査していき、最奥部にいる強敵の撃破を目指す内容となる。

ここで言う仲間とは、イベントで一緒に出撃してくれる存在とのこと。攻略を進めることで、レアリティやLV、限界突破段階などの強化ができる。イベント終了後にはその教科内容が反映された状態で獲得可能。ただし、イベントボーナスは反映されないという。

第1回イベントでは、「機動戦士ガンダムSEED」よりSSRキャラクター「イザーク・ジュール」と、SSR「デュエルガンダム アサルトシュラウド」を仲間にできる。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

