ジージェネ、またダイヤ配布 UR「シナンジュ」が上方修正されたことも話題に
バンダイナムコエンターテインメントは11月12日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でランキング1位を獲得したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。
つい先日にも700万ダウンロード記念でダイヤ3000個を配布しており、ユーザーからは「太っ腹ぁ！」「ありがてぇ」「チャンスはくれるってことだな！」と感謝の声が寄せられている。
また、現在開催中のガシャで手に入るユニットUR「シナンジュ(EX)」について、想定と異なる不具合が発覚したとのことで、性能が上方修正されている。
URユニット「シナンジュ(EX)」のユニットアビリティが、一部想定と異なっている不具合を確認したため、11/11 22:30のデータ更新にて、本来のユニットアビリティ「（テンション条件）物理・ビーム武装最大射程アップ LV1」へ修正を行いました。… https://t.co/efyfJgQzn1pic.twitter.com/lhSYGRVntS— 【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) November 12, 2025
それにともない、すでにガシャ交換所でほかのユニットを交換したユーザーが「シナンジュ」への交換を希望する場合、ゲーム内の「お問い合わせ」から連絡することで後日交換対応するという。
これらの対応についてユーザーからは「そんなのアリかよ」「みんなのシナンジュ、壊れちゃった…」「めちゃめちゃ強くなったな」「対応ご苦労様です」など、労いと動揺の声が寄せられている。
