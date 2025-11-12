バンダイナムコエンターテインメントは11月12日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でランキング1位を獲得したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。

つい先日にも700万ダウンロード記念でダイヤ3000個を配布しており、ユーザーからは「太っ腹ぁ！」「ありがてぇ」「チャンスはくれるってことだな！」と感謝の声が寄せられている。

また、現在開催中のガシャで手に入るユニットUR「シナンジュ(EX)」について、想定と異なる不具合が発覚したとのことで、性能が上方修正されている。

それにともない、すでにガシャ交換所でほかのユニットを交換したユーザーが「シナンジュ」への交換を希望する場合、ゲーム内の「お問い合わせ」から連絡することで後日交換対応するという。

これらの対応についてユーザーからは「そんなのアリかよ」「みんなのシナンジュ、壊れちゃった…」「めちゃめちゃ強くなったな」「対応ご苦労様です」など、労いと動揺の声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。