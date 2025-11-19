「ジージェネ」3回目のダイヤ配布、合計9000個に 「Google Play ベストオブ 2025」大賞受賞で
バンダイナムコエンターテインメントは11月19日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」が「Google Play ベスト オブ 2025」のベストゲーム2025およびストーリー部門において「大賞」を受賞したと発表。これを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。
本作は今月、700万ダウンロード記念およびランキング1位でもダイヤを無料配布しており、ユーザーからは「ありがとうございます＆おめでとうございます！」「近年まれに見る神ゲー」「年末年始に向けてダイヤが貯まっていく…！」「飛び出していけ宇宙の彼方」「この調子で燃えあがれガンダム!!」などと感謝の声が寄せられている。
「Google Play ベスト オブ 2025」は、Google Playにより毎年開催される、その年に注目を集めたアプリやゲームなどを表彰するアワード。今回は以下の地域と部門で受賞している。
・ベストゲーム2025受賞地域：台湾、香港、マカオ
・ストーリー部門 受賞地域：日本、韓国、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、タイ
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Playは Google LLC. の商標です。