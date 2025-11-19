バンダイナムコエンターテインメントは11月19日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」が「Google Play ベスト オブ 2025」のベストゲーム2025およびストーリー部門において「大賞」を受賞したと発表。これを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。

本作は今月、700万ダウンロード記念およびランキング1位でもダイヤを無料配布しており、ユーザーからは「ありがとうございます＆おめでとうございます！」「近年まれに見る神ゲー」「年末年始に向けてダイヤが貯まっていく…！」「飛び出していけ宇宙の彼方」「この調子で燃えあがれガンダム!!」などと感謝の声が寄せられている。

「Google Play ベスト オブ 2025」は、Google Playにより毎年開催される、その年に注目を集めたアプリやゲームなどを表彰するアワード。今回は以下の地域と部門で受賞している。

・ベストゲーム2025受賞地域：台湾、香港、マカオ

・ストーリー部門 受賞地域：日本、韓国、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、タイ

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

