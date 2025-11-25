一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Simmons（シモンズ）ビューティーレスト 6.5インチポケットコイルマットレス登場！

世界の高級ホテルで採用されるシモンズのマットレス「ビューティーレスト 6.5インチポケットコイルマットレス」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

一流ホテルの寝心地を自宅でも体感できる贅沢なマットレスが、過去価格123,000円のところ、10％オフの110,700円で手に入ります。

Simmons（シモンズ）ビューティーレスト 6.5インチポケットコイルマットレスの特徴

① 身体を「点」で支える快適な寝姿勢

独立して動くポケットコイル構造により、身体を「点」で支えます。体の凹凸や重さに合わせて自然で快適な寝姿勢を保つことができ、理想的なS字カーブをサポートします。

② 振動が伝わらない安定性

寝返りを打っても振動がマットレス全体に伝わらず、横揺れもほとんどありません。例えるなら、ボーリングピンを乗せたポケットコイルにボールを落としてもピンは1本も倒れないほどの安定感です。

③ 日本製でカスタマイズも簡単

静岡県小山町の自社工場で一貫生産され、トレーサビリティも確保されています。コイル以外の詰め物を最小限に抑えているため、マットレスの上にベッドパッドや薄めのウレタンマットを重ねるなど、自分好みに調整しやすいシンプルな構造です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、シモンズのマットレスで快適な眠りを体感してみませんか？

※サイズやパターン、購入オプションにより価格は変動する場合があります。