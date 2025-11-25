Amazonセール情報大紹介！ 第462回
一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
2025年11月25日 16時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Simmons（シモンズ）ビューティーレスト 6.5インチポケットコイルマットレス登場！
世界の高級ホテルで採用されるシモンズのマットレス「ビューティーレスト 6.5インチポケットコイルマットレス」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
一流ホテルの寝心地を自宅でも体感できる贅沢なマットレスが、過去価格123,000円のところ、10％オフの110,700円で手に入ります。
Simmons（シモンズ）ビューティーレスト 6.5インチポケットコイルマットレスの特徴
① 身体を「点」で支える快適な寝姿勢
独立して動くポケットコイル構造により、身体を「点」で支えます。体の凹凸や重さに合わせて自然で快適な寝姿勢を保つことができ、理想的なS字カーブをサポートします。
② 振動が伝わらない安定性
寝返りを打っても振動がマットレス全体に伝わらず、横揺れもほとんどありません。例えるなら、ボーリングピンを乗せたポケットコイルにボールを落としてもピンは1本も倒れないほどの安定感です。
③ 日本製でカスタマイズも簡単
静岡県小山町の自社工場で一貫生産され、トレーサビリティも確保されています。コイル以外の詰め物を最小限に抑えているため、マットレスの上にベッドパッドや薄めのウレタンマットを重ねるなど、自分好みに調整しやすいシンプルな構造です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、シモンズのマットレスで快適な眠りを体感してみませんか？
※サイズやパターン、購入オプションにより価格は変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックスAC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
-
第459回
トピックス【100型30万円が1割引き】話題の巨大スマートテレビが、Amazonブラックフライデーセールに登場！
-
第459回
トピックスこれは買い！MacBook Air M2（16GB）がまさかの11万円台！
-
第459回
トピックス家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに
- この連載の一覧へ