ブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セット登場！

Microsoftの「Surface Pro 12インチ Snapdragon X Plus ＋ Surface Pro キーボード（スリムペン付き）セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

AIでパワーアップしたCopilot+ PC本体と、ペン収納・充電機能付きキーボードのセットで、参考価格209,660円のところ、19％オフの169,000円という大幅割引価格です。

Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セットの特徴

① Snapdragon X Plusによる高速AI体験

プロセッサはSnapdragon X Plus（8コア）、NPUはQualcomm Hexagon（45TOPS）を搭載。AIでパワーアップしたCopilot機能で、従来モデルより50%以上高速です。

② 2-in-1の柔軟性とディスプレイ

独自のキックスタンドで、タブレットからノートPCへすぐに切り替え可能。12インチPixelSense LCDタッチスクリーンは最大90Hzの動的リフレッシュレートに対応します。

③ キーボードとOfficeソフト付き

キーボードには専用のCopilotキーと高精度タッチパッドを搭載。さらに、Microsoft 365 Personal（24か月版）とOffice Home＆Business 2024も付属します。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、約4万円お得な価格で、最新Copilot+ PCと純正キーボードのセットを手に入れてください。