ブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得

【Amazonブラックフライデーセール】Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セット登場！
Microsoftの「Surface Pro 12インチ Snapdragon X Plus ＋ Surface Pro キーボード（スリムペン付き）セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
AIでパワーアップしたCopilot+ PC本体と、ペン収納・充電機能付きキーボードのセットで、参考価格209,660円のところ、19％オフの169,000円という大幅割引価格です。
Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セットの特徴
① Snapdragon X Plusによる高速AI体験
プロセッサはSnapdragon X Plus（8コア）、NPUはQualcomm Hexagon（45TOPS）を搭載。AIでパワーアップしたCopilot機能で、従来モデルより50%以上高速です。
② 2-in-1の柔軟性とディスプレイ
独自のキックスタンドで、タブレットからノートPCへすぐに切り替え可能。12インチPixelSense LCDタッチスクリーンは最大90Hzの動的リフレッシュレートに対応します。
③ キーボードとOfficeソフト付き
キーボードには専用のCopilotキーと高精度タッチパッドを搭載。さらに、Microsoft 365 Personal（24か月版）とOffice Home＆Business 2024も付属します。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、約4万円お得な価格で、最新Copilot+ PCと純正キーボードのセットを手に入れてください。
