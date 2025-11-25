Amazonセール情報大紹介！ 第459回
買わないと損!? Fire TV Stick 4Kがブラックフライデー価格3,980円！
2025年11月25日 14時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Amazon Fire TV Stick 4K Select登場！
Amazonのストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick 4K Select」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
4K Ultra HD と HDR10+ に対応し、鮮明で臨場感のある映像を楽しめます。参考価格7,980円のところ、50％オフの3,980円という半額の価格で手に入ります。
Amazon Fire TV Stick 4K Selectの特徴
① 4K高画質とスムーズな動作
4K Ultra HD と HDR10+ 対応で、美しい映像を楽しめます。Fire TVならではのスムーズな操作感に加え、パーソナライズされたおすすめ表示やAlexaによる音声操作も可能です。
② 豊富なコンテンツと簡単セットアップ
Prime Video、Netflix、YouTubeなどのアプリに対応。60万本以上の映画やTV番組が楽しめ、そのうち2万本以上は無料（広告付き動画を含む）で視聴可能です。テレビのHDMI端子に挿してWi-Fiに接続するだけで、初めての方でも簡単にセットアップできます。
③ Alexa対応とゲーム機能
Alexaボタンを押して話しかけるだけで、複数のアプリに横断検索が可能。観たい作品をすぐに見つけられます。さらにXboxのクラウドゲームにも対応（※近日アップデート予定）。対応コントローラーを接続すればゲームも楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
半額で購入できるこの機会に、Fire TV Stick 4K Selectでご自宅のテレビをスマート化してみてはいかがでしょうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第462回
トピックス一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックスAC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
-
第459回
トピックス【100型30万円が1割引き】話題の巨大スマートテレビが、Amazonブラックフライデーセールに登場！
-
第459回
トピックスこれは買い！MacBook Air M2（16GB）がまさかの11万円台！
-
第459回
トピックス家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに
- この連載の一覧へ