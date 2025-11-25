買わないと損!? Fire TV Stick 4Kがブラックフライデー価格3,980円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Amazon Fire TV Stick 4K Select登場！

Amazonのストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick 4K Select」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

4K Ultra HD と HDR10+ に対応し、鮮明で臨場感のある映像を楽しめます。参考価格7,980円のところ、50％オフの3,980円という半額の価格で手に入ります。

Amazon Fire TV Stick 4K Selectの特徴

① 4K高画質とスムーズな動作

4K Ultra HD と HDR10+ 対応で、美しい映像を楽しめます。Fire TVならではのスムーズな操作感に加え、パーソナライズされたおすすめ表示やAlexaによる音声操作も可能です。

② 豊富なコンテンツと簡単セットアップ

Prime Video、Netflix、YouTubeなどのアプリに対応。60万本以上の映画やTV番組が楽しめ、そのうち2万本以上は無料（広告付き動画を含む）で視聴可能です。テレビのHDMI端子に挿してWi-Fiに接続するだけで、初めての方でも簡単にセットアップできます。

③ Alexa対応とゲーム機能

Alexaボタンを押して話しかけるだけで、複数のアプリに横断検索が可能。観たい作品をすぐに見つけられます。さらにXboxのクラウドゲームにも対応（※近日アップデート予定）。対応コントローラーを接続すればゲームも楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

半額で購入できるこの機会に、Fire TV Stick 4K Selectでご自宅のテレビをスマート化してみてはいかがでしょうか。