このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第183回

【2,864円】ごろ寝操作がはかどる！タッチパッド付きミニキーボード「Ewin 2025」がブラックフライデー特価に

2025年11月26日 18時00分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでEwin 2025 ミニ キーボードを入手

【Amazonブラックフライデーセール】Ewin最新ミニキーボードが登場！

　Ewinの「Ewin 2025 ミニキーボード」が、Amazonブラックフライデーセールにも登場しています。過去価格4,099円からの30％オフの2,864円

Bluetooth＋2.4GHzのデュアル接続に対応

　このモデルはBluetooth 5.0と2.4GHz USBレシーバーの両方に対応。PC、タブレット、スマートTVなど幅広いデバイスに接続可能です。

　付属のUSBレシーバーを使えば、Bluetooth非対応機器でもワイヤレス操作を実現。複数端末を行き来するデバイスマニアにぴったりの設計です。

マウス不要のタッチパッド＆多機能キー

　キー配列は日本語仕様で、かな入力もスムーズ。さらに高感度タッチパッドを搭載し、スクロールやジェスチャー操作、ゲームコントロールが直感的に使えます。

　加えて、音量調整やブラウザ操作、メディアプレーヤー起動をワンタッチで行えるマルチファンクションキーも搭載。ゲームから動画視聴まで快適に楽しめます。

スマホ級コンパクト設計で持ち運び自由

　サイズは幅150×奥行100×高さ20mm、重さ約105gとスマートフォン並みのコンパクトさ。省エネ設計で最大20日間駆動し、出張や車内など外出先でも活躍します。さらに12ヵ月保証付きで、長く安心して使えるのも魅力です。

ガジェット好き必見！今だけの特価

　「小型ガジェット」「多機能デバイス」に目がないマニア層にこそおすすめの逸品。ぜひこの機会に入手して、あなたのガジェット環境をワンランクアップさせましょう！

アマゾンでEwin 2025 ミニ キーボードを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン