【2.1万円】キーボード＆Office 2024込みでこの価格!? Surface Go2整備済み品がセール中
2025年11月26日 19時00分更新
AmazonブラックフライデーにMicrosoft Surface Go2登場中！
持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、Amazonで大人気！
「過去1か月で2000点以上購入されました」という、中古ながら、専門の検査・整備を受けた高品質な商品で、かつては過去価格3万2,800円から24％オフの2万4,800円で販売されていました。
12月1日（月）23時59分まで開催のAmazonブラックフライデーでは先行セールに引き続き、さらにうれしい21,080円という驚きのお得価格で購入できます。純正タイプカバー、Microsoft Office 2024が付いてこの価格。
Microsoft Surface Go2の特徴
① 圧倒的な携帯性
10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業マンが大学やカフェで使うのにも便利です。
② 安心のセキュリティ
Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。
③ 普段使いに十分な性能
Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。
製品仕様
CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y
ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280
メモリ：4GB
ストレージ：64GB
カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）
マイク：デュアルスタジオマイク
OS：Windows 11 Professional
付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス
まとめ：2万1千円台はお得！
Officeとキーボード付きのSurface Go2が2.1万円で手に入るチャンスです。サブPCや初めてのPCをお探しの方は、ぜひお見逃しなく！
※価格は現時点のものです。変動する可能性があります
