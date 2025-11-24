Amazonセール情報大紹介！ 第458回
寒い夜の味方！1万点以上売れたコイズミ電気毛布がセールで2,780円【丸洗いOK】
2025年11月24日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
コイズミ 電気毛布 KDS-40242が2,780円
KOIZUMI（コイズミ）のAmazon限定カラーの電気敷毛布「KDS-40242」が、セール販売中。参考価格3,980円から2,780円（約30%オフ）で入手できます。
※スタイル／パターンにより価格は変動します。
主な特徴
① 足もとポカポカの「頭寒足熱」設計
配線密度を足元で高く、頭部で低くした設計で、冷えやすい足先からしっかり温めます。
② 丸洗いOK＆ダニ退治で清潔
コントローラーを外せば洗濯機で丸洗い可能（ドラム式は不可）。
「ダニ退治」は布団に挟み、強で約3時間通電して高温に保つ運用です。使用再開は十分に冷ましてから。
③ 省エネで就寝時の補助暖房に
消費電力は40W。エアコンと併用して、布団内の体感を素早く底上げできます。
仕様（KDS-40242 スタンダード）
- サイズ：130×80cm／重量：約0.7kg（コントローラー含む）
- 消費電力：40W／中央表面温度（強）：約53℃
- 材質：ポリエステル100％／抗菌防臭加工
- コード長：電源側 約1.9m／本体側 約0.6m
- カラー：Amazon.co.jp限定カラー
いま買いどきの理由
- 2,780円で入手可（約30%オフ）。
- 過去1か月で1万点以上購入の人気アイテム。
※価格はスタイル／パターンによって異なる場合があります。セールは在庫または期間の終了により予告なく終了することがあります。
