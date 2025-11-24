Amazonセール情報大紹介！ 第465回
ブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
2025年11月24日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Surface Laptop 13インチ＋Surface アークマウスセット登場！
Microsoftの「Surface Laptop 13インチ Snapdragon X Plus＋Surface アークマウス セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
AIでパワーアップしたCopilot+ PCとSurfaceアークマウスがセットで、参考価格194,260円のところ、18％オフの160,000円という大幅割引価格です。
Surface Laptop 13インチ＋Surface アークマウスセットの特徴
① Snapdragon X Plusによる高速AI体験
Snapdragon X Plusプロセッサ搭載で、AIでパワーアップしたCopilot機能を利用可能。最大23時間の動画再生が可能です。
※Microsoft 365 CopilotやOfficeアプリの利用にはライセンスが必要です。
② 素晴らしい画質と洗練されたデザイン
13インチPixelSenseタッチスクリーン（解像度：1920×1280、3:2アスペクト比）で自然で素早い操作を実現。薄型ベゼルで画面を広く活用できます。
③ Surface アークマウスが付属
付属のSurface アークマウスは超薄型で軽量。平たく折りたためるため持ち運びに便利です。スナップで電源ON/OFFでき、縦方向・横方向のスクロールも可能です。
商品仕様
・プロセッサ：Snapdragon X Plus（8コア）
・NPU：Qualcomm Hexagon（45TOPS）
・グラフィクス：Qualcomm Adreno GPU
・メモリ オプション：16 GB LPDDR5x RAM
・ストレージ オプション：512GB（UFS）
・ディスプレイ：13インチ PixelSense タッチスクリーン、解像度：1920×1280（178 PPI）、縦横比：3:2、コントラスト比: 1000:1、リフレッシュ レート：最大 60 Hz、カラーの設定：sRGB、Enhanced
・サイズ：285.65 mm（幅）×214.14 mm（奥行）×15.6 mm（高さ）
・重量：1.22kg
・バッテリー駆動時間：最大23時間のローカルビデオ再生または最大16時間のアクティブなWeb使用
お買い得価格で手に入る！
この機会に、3万円以上お得な価格で、Copilot+ PCと純正マウスのセットを手に入れてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第458回
トピックス10万円以下で手に入る！Core i7搭載「IdeaPad Slim 3」が31％オフ
-
第458回
トピックス寒い夜の味方！1万点以上売れたコイズミ電気毛布がセールで2,780円【丸洗いOK】
-
第455回
トピックスMacBook Air 13インチがセールでお得！売り切れ前にチェック
-
第454回
トピックス【まさかの60%オフ】キャンプも防災も両方カバー！ DELTA 3＋ソーラーパネルがなんと73,035円
-
第454回
トピックスApple Pencil Proがブラックフライデーでおトクに！今すぐチェック
-
第453回
トピックスブラックフライデー特価！新型11インチ iPad (A16) が15％オフで49,800円
-
第453回
トピックス【特価】RTX 5070搭載でゲームも動画編集も快適！ハイスペックPC「G TUNE DG」がAmazonブラックフライデーにも登場！
-
第452回
トピックス静かで乾燥しにくいデロンギ“神ヒーター”が約2万円!? ブラックフライデー先行セール特価
-
第451回
トピックスMFi認証の安心Lightningケーブルが1,278円！ブラックフライデーセールでチェック
- この連載の一覧へ