ブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Surface Laptop 13インチ＋Surface アークマウスセット登場！

Microsoftの「Surface Laptop 13インチ Snapdragon X Plus＋Surface アークマウス セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

AIでパワーアップしたCopilot+ PCとSurfaceアークマウスがセットで、参考価格194,260円のところ、18％オフの160,000円という大幅割引価格です。

Surface Laptop 13インチ＋Surface アークマウスセットの特徴

① Snapdragon X Plusによる高速AI体験

Snapdragon X Plusプロセッサ搭載で、AIでパワーアップしたCopilot機能を利用可能。最大23時間の動画再生が可能です。

※Microsoft 365 CopilotやOfficeアプリの利用にはライセンスが必要です。

② 素晴らしい画質と洗練されたデザイン

13インチPixelSenseタッチスクリーン（解像度：1920×1280、3:2アスペクト比）で自然で素早い操作を実現。薄型ベゼルで画面を広く活用できます。

③ Surface アークマウスが付属

付属のSurface アークマウスは超薄型で軽量。平たく折りたためるため持ち運びに便利です。スナップで電源ON/OFFでき、縦方向・横方向のスクロールも可能です。

商品仕様

・プロセッサ：Snapdragon X Plus（8コア）

・NPU：Qualcomm Hexagon（45TOPS）

・グラフィクス：Qualcomm Adreno GPU

・メモリ オプション：16 GB LPDDR5x RAM

・ストレージ オプション：512GB（UFS）

・ディスプレイ：13インチ PixelSense タッチスクリーン、解像度：1920×1280（178 PPI）、縦横比：3:2、コントラスト比: 1000:1、リフレッシュ レート：最大 60 Hz、カラーの設定：sRGB、Enhanced

・サイズ：285.65 mm（幅）×214.14 mm（奥行）×15.6 mm（高さ）

・重量：1.22kg

・バッテリー駆動時間：最大23時間のローカルビデオ再生または最大16時間のアクティブなWeb使用

お買い得価格で手に入る！

この機会に、3万円以上お得な価格で、Copilot+ PCと純正マウスのセットを手に入れてください。