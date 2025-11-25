Amazonセール情報大紹介！ 第458回
2022年モデルの4Kレグザ65Z570Lがここまで安い！ ブラックフライデーで56％オフは見逃し厳禁
2025年11月25日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】レグザ 65インチ 4K液晶テレビ「65Z570L」が56％オフ！
驚きの56％オフ！今が買い時
レグザの高性能モデル「レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L」(2022年モデル)が、Amazonブラックフライデーセールで参考価格264,000円から116,000円へ大幅値下げ。
圧倒的な映像美と臨場感
直下型倍速パネル採用により、動きの速いシーンも滑らかで高コントラストな映像を再現。映画やスポーツ観戦もリアルな臨場感で楽しめます。
さらに重低音立体音響システムを搭載し、迫力あるサウンドが映像を引き立てます。
動画配信＆ゲームにも最適
Wi-Fi対応でNetflixやPrime Videoなど主要な動画サービスを快適に視聴可能。リモコンひとつで操作も簡単です。
約0.83msecの低遅延「瞬速ゲームモード」搭載で、ゲーマーにも最適なレスポンスを実現します。
4Kチューナー内蔵＆録画機能付き
4Kチューナーを標準搭載し、外付けHDDを使えば裏番組録画も可能。見逃したくない番組をしっかり保存できます。
AIが学習してあなた好みを提案
「新ざんまいスマートアクセス」機能が視聴履歴を学習し、あなたにぴったりの番組を自動でおすすめ。自宅でのテレビ体験をよりスマートに。
まとめ｜この性能でこの価格は今だけ
映像・音・機能すべてが高水準の「レグザ 65Z570L」。116,000円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーセールで、理想の4Kテレビをお得に手に入れましょう。
