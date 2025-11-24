Amazonセール情報大紹介！ 第460回
高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
2025年11月24日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2024 Mac mini M4（16GB/256GB）登場！
Appleのデスクトップコンピュータ「2024 Mac mini M4（16GB/256GB）」が、Amazonブラックフライデーに登場しました。
M4チップを搭載し、12.7cm四方のコンパクトボディに圧倒的なパワーを凝縮したMac miniが、参考価格94,800円のところ、11％オフの84,800円というお買い得価格で手に入ります。
Apple 2024 Mac mini M4（16GB/256GB）の特徴
① M4チップによる圧倒的なパワー
M4チップ（10コアCPU、10コアGPU）は、macOS上でMicrosoft 365やAdobe Creative Cloudなどのアプリを快適に動かします。動画編集やクリエイティブ作業もスムーズにこなせる高性能マシンです。
② iPhoneとの連携機能
iPhoneミラーリングにより、MacからiPhoneの画面を確認・操作できます。さらに、iPhoneでコピーした内容をMacでペーストしたり、メッセージ送信やFaceTime通話への応答も可能です。
③ コンパクトサイズと便利な接続機能
わずか12.7cm四方のボディに、背面にはThunderbolt 4×3、HDMI、ギガビットEthernetを装備。前面にはUSB-Cポートとヘッドフォンジャックも搭載し、あらゆる環境で便利に接続できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、1万円お得な価格で高性能Mac miniを手に入れてみてはいかがでしょうか。
※価格は容量などによって異なります。
