Amazonセール情報大紹介！ 第452回
乾燥と花粉対策の強い味方！シャープ加湿空気清浄機がブラックフライデーで20％オフ
2025年11月25日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー】シャープ 加湿 空気清浄機 KI-SX75-T登場！
シャープのハイグレード加湿空気清浄機「KI-SX75-T」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
プラズマクラスター NEXT（50000）を搭載し、フィルター自動掃除機能で手間なく高性能を維持。参考価格58,800円のところ、20％オフの46,800円というお買い得価格で手に入ります。
シャープ 加湿 空気清浄機 KI-SX75-Tの特徴
① 最高濃度プラズマクラスターで徹底浄化
自然界を上回る高濃度イオン「プラズマクラスター NEXT」が空気をしっかり浄化。浮遊ウイルスや付着ウイルス、花粉アレル物質の作用抑制が期待できます。
② AI＆自動掃除でラクラクお手入れ
プレフィルター自動掃除機能でホコリを取り除き、集じん性能を維持。クラウドAIと連携し、使用状況に合わせて運転を最適化します。
③ 大容量加湿＆広い適用床面積
最大加湿量900mL/hで、乾燥が気になる季節でも快適。18畳まで対応可能な広いリビングも、しっかり加湿します。PM2.5の濃度も色と数値で確認できます。
お買い得価格で手に入る！
11月24日より始まったAmazonブラックフライデーセール。この機会に、高性能・低メンテナンスのシャープ空気清浄機をお得にゲットしてください。
※価格はモデルやスタイルにより異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第462回
トピックス一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックスAC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
-
第459回
トピックス【100型30万円が1割引き】話題の巨大スマートテレビが、Amazonブラックフライデーセールに登場！
-
第459回
トピックスこれは買い！MacBook Air M2（16GB）がまさかの11万円台！
-
第459回
トピックス家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに
- この連載の一覧へ