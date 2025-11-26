Amazonセール情報大紹介！ 第427回
デスク下が“こたつ化”！「北国のこたつ」足元ヒーターがブラックフライデーで6,615円
2025年11月26日 11時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
「北国のこたつ」のデスク下ヒーターがブラックフライデーで6,615円
在宅ワークや勉強中に足元が冷えて集中できない──。そんな冬の悩みを解消してくれるのが、「北国のこたつ」から発売されている「デスク下 足元ヒーター」。
Amazonブラックフライデーセールでは、参考価格7,999円が6,615円になります。冬のデスクを快適にしておきましょう！
360度側面＋底面発熱で全方位温かい！
360度全包囲＋底面発熱パネルで足元を360度包み込むように温めてくれます。熱が逃げにくく、まるで“足元だけこたつ”のような心地よさを実現。
消費電力わずか150W！1時間あたりの電気代は約2円
360度温かいのに、1時間あたりの電気代は約2円と経済的で、セラミックヒーターや電気ファンヒーターの約1/6の電力で使用できます。
安全設計で家族にもやさしい
4時間自動オフ機能と、45度以上傾くと、電源が自動で切れる転倒オフ機能を搭載。小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使えるよう設計されています。
Amazonブラックフライデーセールの特別価格
参考価格：7,999円
Amazonブラックフライデーセール価格：6,615円
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第466回
トピックスPlayStation 5純正コントローラーがセール中！DualSenseでゲームの世界に没入
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第465回
トピックス【セールで売れてます】ASUS RX 9070 XTが大幅値引き！16GB・PCIe 5.0対応の最強GPU
-
第462回
トピックス一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックスAC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックス「ちょっと大きい」がちょうどいい！PHILIPS 11型タブレットが2万円台前半で狙い目
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【24％オフ】ソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが2万2,500円！／ブラックフライデーではないが激安！
- この連載の一覧へ