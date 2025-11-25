このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第460回

AC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】

2025年11月25日 16時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】Anker Charging Station（9-in-1, 100W）が29%オフ！ 

　モバイル充電ブランドAnker（アンカー）から、人気の電源タップ「Anker Charging Station（9-in-1, 100W）」がAmazonブラックフライデーセールに登場。

　参考価格6,990円が、今なら29%オフの4,990円で購入できます。この機会をお見逃しなく！

アマゾンでAnker Charging Station（9-in-1, 100W）を入手

Anker Charging Stationの注目ポイント

最大9台の機器へ同時充電可能

　AC差込口（×3）、USB-Cポート（×4）、USB-Aポート（×2）を搭載し、これひとつで最大9台の機器へ同時に充電可能です。

最大100Wの急速充電

　USB-Cポートは最大100W出力に対応し、スマホやタブレットの充電はもちろん、MacBook Pro（14インチ、M3）を27分で50％充電できます。

　※100W出力はUSB-C単ポート（USB-C1/C2）利用時のみ

注意点

　100W出力をご利用の場合は、100W対応のケーブル（別売り）が必要です。

　LED表示は睡眠に配慮した設計になっており、夜間に明るすぎない光量となっております。そのため、昼間は視認性が低下する場合があります。

アマゾンでAnker Charging Station（9-in-1, 100W）を入手

