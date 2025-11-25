Amazonセール情報大紹介！ 第460回
AC3口＋USB6ポート搭載、100W出力でノートPCも余裕のAnker電源タップが29％オフ【Amazonブラックフライデー】
2025年11月25日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Anker Charging Station（9-in-1, 100W）が29%オフ！
モバイル充電ブランドAnker（アンカー）から、人気の電源タップ「Anker Charging Station（9-in-1, 100W）」がAmazonブラックフライデーセールに登場。
参考価格6,990円が、今なら29%オフの4,990円で購入できます。この機会をお見逃しなく！
Anker Charging Stationの注目ポイント
最大9台の機器へ同時充電可能
AC差込口（×3）、USB-Cポート（×4）、USB-Aポート（×2）を搭載し、これひとつで最大9台の機器へ同時に充電可能です。
最大100Wの急速充電
USB-Cポートは最大100W出力に対応し、スマホやタブレットの充電はもちろん、MacBook Pro（14インチ、M3）を27分で50％充電できます。
※100W出力はUSB-C単ポート（USB-C1/C2）利用時のみ
注意点
100W出力をご利用の場合は、100W対応のケーブル（別売り）が必要です。
LED表示は睡眠に配慮した設計になっており、夜間に明るすぎない光量となっております。そのため、昼間は視認性が低下する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第462回
トピックス一流ホテルの寝心地を自宅で！ シモンズマットレスがブラックフライデー価格
-
第461回
トピックス【40%オフ】Eufyの最強ロボット掃除機「Omni E25」がブラックフライデーで超お得！
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第460回
トピックスブラックフライデー特価！ Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードが約4万円お得
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
-
第459回
トピックス【100型30万円が1割引き】話題の巨大スマートテレビが、Amazonブラックフライデーセールに登場！
-
第459回
トピックスこれは買い！MacBook Air M2（16GB）がまさかの11万円台！
-
第459回
トピックス家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに
- この連載の一覧へ